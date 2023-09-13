قوافل الأزهر الشريف والأوقاف تجوب شمال سيناء وتنشر نور الوسطية.. صور

شمال سيناء ـ محمد حسين

شهدت شمال سيناء خلال الأسابيع الأخيرة نشاط ملحوظ للقوافل دعوية مشتركة بشمال سيناء بين الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء المصرية تؤدى رسالتها وسط إشادة وإقبال كبيرمن الأهالى.

والتقى علماء الأزهر والأوقاف خلال جولاتهم بالأهالى من كل الأعمار فى ندوات وحلقات عقدت فى المساجد ومجالس العائلات ومراكز الشباب.

قال الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، إن هذه القوافل تأتى فى فى إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية وبرعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، والدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية.

وأشار إلى أنه شهدت شمال سيناء القوافل الدعوية المشتركة بين الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء المصرية وادت رسالتها على الوجه الأكمل بمناطق الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء خلال هذا الأسبوع، حيث أدى أعضاء القافلة خطبة الجمعة بعنوان: "حال النبى (صلى الله عليه وسلم) مع ربه"، وعقدوا العديد من الندوات بعنوان: "حق الوطن"، وشارك فى هذه القافلة كل من الشيخ محمد محمد أحمد رفاعى كساب - عضو مكتب مساعد الوزير للمتابعة، والشيخ رضا محمد عبد الحليم محمد - واعظ بالأزهر الشريف، والدكتور محمد عبد السميع بدير السيد - أمين فتوى بدار الإفتاء، والشيخ أحمد محمد عبد السميع - واعظ بالأزهر الشريف، والشيخ ابراهيم محمد رسلان إبراهيم - إمام وخطيب، والشيخ أيمن أحمد محمد عبد الوهاب - إمام وخطيب، والشيخ على عبد الحافظ كامل قشطة - باحث شرعى بدار الإفتاء، والشيخ محمود إبراهيم السيد عز قابيل - واعظ بالأزهر الشريف، والشيخ محمد إبراهيم الشحات - إمام وخطيب، والشيخ المدثر محسب ثابت داود - واعظ بالأزهر الشريف، والشيخ أحمد محمد السعدنى محمد - إمام وخطيب، والشيخ حمادة شعبان عبد الهادى - واعظ بالأزهر الشريف.

وأضاف أن علماء أوقاف شمال سيناء بدورهم نظموا ندوة تحدثوا فيها عن (أخلاقيات التعامل مع الفضاء الإلكتروني) فى مجلس الإفتاء والتثقيف الفقهى. بمسجد القرمانى.

ولفت إلى أنه فى إطار الدور الريادى التى تقوم به وزارة الأوقاف المصرية فى نشر الفكر الوسطى وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وخاصة فيما يتعلق بالفقه والفتوى، شهدت مجلس الإفتاء بمسجد القرمانى بالعريش إقبالًا متميزًا، حيث واصل العلماء والأئمة المتميزون بأوقاف شمال سيناء، رسالتهم فى الفتوى والتثقيف الفقهى خلال الندوة التى أقيمت بمسجد القرمانى بالعريش تحت عنوان (أخلاقيات التعامل مع الفضاء الإلكتروني) حاضر فى الندوة كل من الشيخ أحمد أبو القاسم، إمام وخطيب مسجد المعلمين بالضاحية والشيخ حماده بشير بدوى، إمام وخطيب أم القرى بكرم أبو نجيلة، ولشيخ محمد سليمان عزام، إمام وخطيب مسجد النصر بالعريش فيما أكد رواد مجلس الإفتاء أن الأوقاف أحسنت حين أطلقت مجالس الإفتاء بالمساجد تيسيرًا على المستفتين، مؤكدين أنها تسهم فى حل المشكلات بيسر وسهولة وفى وقت قياسى لقربها من المواطنين، كما أنها تراعى التيسير فى الفتاوى وتيسر معرفة الأحكام من علماء متخصصين وأئمة متميزين.

وأوضح أن أوقاف شمال سيناء تسلمت الدفعة الثالثة 7500 شنطة سلع غذائية من وزارة الأوقاف، وسلمتها لمديرية التضامن الاجتماعى لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية فى محافظة شمال سيناء ليصبح إجمالى ما تسلمته مديرية التضامن الاجتماعى من مديرية أوقاف شمال سيناء 13500شنطة سلع غذائية حتى تاريخه من شهر سبتمبر

كما شهدت مساجد شمال سيناء فعاليات الأسبوع الثقافى، كما سبق إطلاق قافلة دعوية كبرى من مديرية أوقاف شمال سيناء بنطاق مدينة نخل، كما استقبلت مناطق رفح، والشيخ زويد بشمال سيناء قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف، وتكريم الأطفال المشاركين فى البرنامج الصيفى فى إطار حرص وزارة الأوقاف على بناء وعى الطفل بناء كاملًا وسليمًا، وإيمانًا من وزارة الأوقاف بأهمية الورش التفاعلية للأطفال داخل المساجد من خلال البرنامج الصيفى للأطفال.

وشهدت مساجد شمال سيناء، إقبال الأطفال على المشاركة بفعاليات وانشطة البرنامج الصيفى الذى نفذته وزارة الأوقاف فى 193 مسجد، بمشاركة نخبة متميزة من الأئمة، وخطباء المكافأة ومحفظى القرآن الكريم.

والبرنامج الصيفى اشتمل على ‏محاضرات تثقيفية وبخاصة فيما يتعلق بالقيم والآداب العامة ورحلات ترفيهية ‏وتثقيفية، مع الحرص على اكتشاف المواهب ‏فى مجالات: قراءة القرآن ‏الكريم، والابتهال الدينى، وطلاقة القراءة، والثقافة العامة.‏

وكانت محافظة شمال سيناء، أعلنت أن المحافظة شهدت طفرة فى إنشاء المساجد، ويبلغ 1200 مسجد حكوميًا و880 مسجدا أهليًا، أى باجمالى أكثر من ألفى مسجد داخل محافظة عدد سكانها نحو 450 ألف نسمة، وتمثل نسبة كبيرة على مستوى المحافظات قياسًا بعدد السكان.

ومن احدث المساجد التى افتتحت بالمحافظة مسجد الشهيد محمد سمير شراب بتكلفة مليون و750 الف جنيه على مساحة 340 مترا مربعا تبرع من والد الشهيد، حيث يوجد به مصلى للرجال واخر للسيدات، ويحتوى على مدخلين أحدهما للرجال والآخر للسيدات، وميضه للوضوء ودورات مياه، ومسجد عمرو بن العاص بحى المساعيد بالعريش، وبلغت تكاليف إنشاءه نحو 3.5 مليون جنيه.

القوافل وسط اهل سيناء



القوفل الدينية بشمال سيناء



تنتشر بالمساجد



عمارة المساجد



مجلس الافتاء بمسجد القرمانى



من داخل المساجد







