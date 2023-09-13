فلاديمير بوتين يصف القمة الثنائية مع كيم بـ "المتميزة"

وقال الرئيس الروسي ـ خلال قمة ثنائية عقدها مع زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون في موسكو ـ إن "هذه القمة تأتي في وقت متميز لأنها تتزامن مع مرور 75 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وشدد بوتين ـ حسبما ذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأربعاء، على أن المباحثات مع كيم تناولت العديد من القضايا من أهمها سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين والوضع الراهن في المنطقة.

من جانبه، قال زعيم كوريا الشمالية إن علاقة بلاده مع روسيا تمثل أولوية، متعهدا في الوقت نفسه بدعم بيونج يانج لقرارات الرئيس بوتين والحكومة الروسية في الدفاع عن سيادتها وأمنها القومي.