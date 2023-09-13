اليوم السابع
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الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 06:51 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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ضبط مصنع لتعبئة السكر بدون تراخيص ومصادرة 6 أطنان بدون فواتير بالإسكندرية

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 05:38 م
ضبط مصنع لتعبئة السكر بدون تراخيص ومصادرة 6 أطنان بدون فواتير بالإسكندرية المضبوطات
الإسكندرية جاكلين منير

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شنت مديرية التموين بالإسكندرية ، حملات مكبرة ، بتوجيهات من معالى الدكتور على المصيلحى وزير التموين و التجارة الداخلية، اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، بالرقابة على مصانع تعبئة المواد الغذائية 
 
 
وأسفرت حملة تموينية عن  ضبط مصنع لتعبئة وتغليف السكر بدون تراخيص و بحيازته كمية من السكر  بدون فواتير، حيث تم التحفظ على كمية قدرها 6 أطنان، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام .
 
 
 
ونفذت حملة ثانية عمليات متابعة، وتمكنت من ضبط  مخزن للسجائر  بحيازته 436  علبة سجائر متنوعة  مجهولة المصدر، 86 سيجار أجنبى مجهول المصدر بدون فواتير، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 

الاسكندرية

حملات التموين

السكر

السجائر



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