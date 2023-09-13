ضبط مصنع لتعبئة السكر بدون تراخيص ومصادرة 6 أطنان بدون فواتير بالإسكندرية

شنت مديرية التموين بالإسكندرية ، حملات مكبرة ، بتوجيهات من معالى الدكتور على المصيلحى وزير التموين و التجارة الداخلية، اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، بالرقابة على مصانع تعبئة المواد الغذائية
وأسفرت حملة تموينية عن ضبط مصنع لتعبئة وتغليف السكر بدون تراخيص و بحيازته كمية من السكر بدون فواتير، حيث تم التحفظ على كمية قدرها 6 أطنان، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام .
ونفذت حملة ثانية عمليات متابعة، وتمكنت من ضبط مخزن للسجائر بحيازته 436 علبة سجائر متنوعة مجهولة المصدر، 86 سيجار أجنبى مجهول المصدر بدون فواتير، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
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