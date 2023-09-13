السجن المشدد 10 سنوات لجزار وسائق لاتجارهما فى الهيروين بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية ، برئاسة المستشار محمد أحمد شعيب رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار حازم عبد الفتاح الشناوى، والمستشار محمد إبراهيم عوض، والمستشار أكرم محمدين الفضالى، وسكرتير المحكمة السيد الوزيرى، بمعاقبة كل من " س.م.خ" و " ك.م.ع" بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريم كل منهما مبلغ مائتي ألف جنيه ،ومصادرة المخدر المضبوط ،والزمتهما بالمصاريف الجنائية، لاتهامهم بالاتجار فى المواد المخدرة.

وتعود أحداث القضية المقيدة برقم 21455 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة المنتزة ثالث، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بضط المتهمين وبحوزتهما مواد مخدرة بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ، قيام كل من " س.م.خ" صاحب محل جزارة، و" ك.م.ع" سائق ،بالاتجار في المواد المخدرة، وعلي اثر ذلك تم استصدار إذن من النيابة العامة ،لضبطهما وتفتيشهما ،ونفاذا انتقل ضباط المكافحة ، وحال خروج المتهمين من مسكنهما وممسكا كل منهما حقيبة ،فتم ضبط المتهم الأول ،وتبين أن الحقيبة بحوزة المتهم الأول تحوي علي اسطوانه لمخدر الهيروين ،وبتفتيش شخصه عثر على مبلغ مالي وهاتف محمول وميزان رقمي ، وبتفتيش الحقيبة حوزة المتهم الثاني ، عثر بداخلها عدد 221 لفافة هيروين وميزان رقمي ،وبتفتيش شخصه عثر على مبلغ مالي وهاتف محمول ، وبمواجهتهما أقر بما أسفر عنه الضبط والتفتيش بحيازة المواد المخدرة للاتجار ، والهاتفان للاتصال بعملائهم والمبالغ المالية حصيلة البيع ،والميزنان الرقميان لوزن المواد المخدرة ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهمين.