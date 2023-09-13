ضبط سجق مجهول المصدر ومقطعات لحوم فاسدة خلال حملات بالوراق والهرم

كتبت - مرام محمد

واصلت أجهزة التفتيش على اللحوم والمنتجات الحيوانية بمديرية الطب البيطري بالجيزة بالتعاون مع أجهزة المحليات ومباحث التموين، حملاتها التفتيشية على الأسواق وأماكن تخزين وتداول المنتجات الحيوانية، للتأكد من جودة وصلاحية اللحوم والدواجن المعروضة للمواطنين، وذلك بناءً على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وفي هذا الإطار، تمكنت حملة ليلية مشتركة بين أطباء التفتيش بمديرية الطب البيطري بالجيزة، وحي الوراق والمباحث، من ضبط ثلاجة بها واحد طن وربع لحوم مفروم ومقطعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم تحرير محضر قانوني.

وأسفرت حملة مشتركة بين مديرية الطب البيطري بالجيزة وحي الهرم وقسم الهرم من ضبط 5 أطنان سجق مجهول المصدر بثلاجة بشارع الشهيد أحمد حمدي بالطوابق فيصل وتم تحرير محضر بالواقعة.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بمواصلة الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين مع عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.