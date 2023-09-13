البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات وسط تداولات ضعيفة

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية ، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات ضعيفة تجاوزت 400 مليون جنيه خلال ساعتين.

,ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 19177 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 23105 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 8027 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 3789 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 5568 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 5.13% ليصل إلى مستوى 5756 نقطة.

,أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، وكوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وفرتيكا للصناعة والتجارة، والدولية للمحاصيل الزراعية، والمشروعات الصناعية والهندسية.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركات بالم هيلز للتعمير، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، والصناعات الغذائية العربية-دومتي عدد 150 ألف سهم، 168 ألف سهم، 58.2 مليون سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة الصناعات الغذائية العربية-دومتي 11.3 مليون سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات دلتا للإنشاء والتعمير، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، والمالية والصناعية المصرية، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، وبنك قناة السويس، وبالم هيلز للتعمير، والمصرية للمنتجعات السياحية، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، وماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال عدد 33.2 ألف سهم، 120.1 ألف سهم، 303.2 ألف سهم، 73.8 ألف سهم، 95 سهم، 100 ألف سهم، مليون سهم، 179.5 ألف سهم، 10.6 مليون سهم، على التوالي.

كما اشترى مساهم رئيسي بشركتي أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، ومستشفى النزهة الدولي عدد 300 ألف سهم، 1000 سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات النساجون الشرقيون للسجاد، وشركة مستشفى كليوباترا، والصناعات الغذائية العربية-دومتي عدد 9574 سهم، 111 ألف سهم، 69.6 مليون سهم، على التوالي.

في سياق منفصل أعلنت شركة أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، تخصيص 87 مليون جنيه للاستثمار في الشركات الناشئة، و365 مليون جنيه كنفقات رأسمالية لعدة مشروعات بالمجموعة، وتمويل عملية تحديث وزيادة سعة الحوسبة السحابية بنحو 4 ملايين دولار، وتخصيص 20 مليون جنيه لاستكمال مساهمة المجموعة في رأس مال E-health لإنشاء وإدارة البنية التحتية لنظام التأمين الصحي الشامل في مصر، ويتبقى من حصيلة الاكتتاب 1.8 مليار جنيه.

أضافت أن الشركة استمرت في توفير النفقات الاستثمارية لتمويل البنية التحتية اللازمة لتمويل عدد من المشروعات القومية ومنها تمويل البوابات الإلكترونية للمناطق الأثرية، حيث تم الانتهاء من تنفيذ البوابة الإلكترونية لأكثر من 66 موقعًا أثريًا، وجاري التفاوض على التوسع في العديد من المواقع الأثرية الأخرى، بالإضافة إلى الاستثمار في الشركات الناشئة.

في سياق آخر قالت شركة كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، إن الشركة حصلت على مخالصة نهائية من بنك مصر، أقر فيها بالتخالص نهائيًا عن المديونيات وإبراء ذمة الشركة، وإنهاء كافة النزاعات والقضايا.