سعر جرام الذهب يستقر عند 2195 جنيها للجرام عيار 21

كتب إسلام سعيد

ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب في مصر اليوم بمستهل التعاملات، حيث سجلت الأسعار استقرارا ملحوظا وبلغ سعر الجرام عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر اليوم 2195 جنيها، في حين تحرك سعر الذهب في البورصة العالمية إلي مستويات 1913 دولارا.

أسعار الذهب في مصر: عيار 24 يسجل 2509 جنيهات.

عيار 21 يسجل 2195 جنيها.

عيار 18 يسجل 1881 جنيها.

عيار 14 يسجل 1463 جنيها.



الذهب عالمياً شهدت أسعار الذهب انخفاض خلال تداولات اليوم الأربعاء لتتداول بالقرب من أدنى مستوياتها في أسبوعين الذي سجلته يوم أمس، يأتي هذا قبل صدور بيانات التضخم عن الولايات المتحدة في وقت لاحق من جلسة اليوم وسط توقعات متزايدة بارتفاع التضخم مما قد يؤثر على قرارات البنك الفيدرالي.

وتتداول أسعار الذهب الفورية وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 1912 دولار للأونصة بعد أن سجل انخفاض بنسبة 0.1%، يوم أمس سجل الذهب أدنى مستوى منذ أسبوعين عند 1907 دولار للأونصة بعد أن شهد انخفاض بنسبة 0.5%.

انخفاض أسعار الذهب جاء بسبب ضغوط فنية على السعر وتوقعات بتقرير تضخم أمريكي في غير صالح الذهب، فالمتوقع أن يرتفع التضخم بنسبة 0.6% في أغسطس بأعلى من قراءة يوليو عند 0.2%.

التوقعات بارتفاع التضخم تأتي بسبب ارتفاع أسعار الوقود التي قفزت في اعقاب ارتفاع أسعار النفط الخام، يذكر أن النفط الخام الأمريكي قد ارتفع منذ بداية الأسبوع بنسبة 2.6% ليسجل اليوم أعلى مستوى منذ شهر نوفمبر 2022 عند 89.62 دولار للبرميل.