اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 06:14 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

رفع سيارة نقل محملة بالزلط وإعادة فتح طريق 30 يونيو بالإسماعيلية

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 05:31 م
رفع سيارة نقل محملة بالزلط وإعادة فتح طريق 30 يونيو بالإسماعيلية إعادة فتح الطريق
الإسماعيلية- صبرى غانم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكن رجال مركز ومدينة أبوصوير بالإسماعيلية، بالتعاون مع ادارة المرور من اعادة فتح الطريق عقب انقلاب سيارة نقل محملة بالزلط علي طريق محور 30 يونيو في نطاق مركز ومدينة أبوصوير بمحافظة الإسماعيلية. 
 
وكان اللواء  مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية تلقي اخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة يفيد ورود بلاغ عن حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالزلط بمحور 30 يونيو بمدينة أبوصوير.
 
وبالعرض على اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية المحافظ، أمر بسرعة اتخاذ الاجراءات العاجلة وتنفيذ متطلبات السلامة العامة. 
على الفور تم فتح حارة مرورية مؤقتة للطريق لحين رفع السيارة والزلط بواسطة معدات وأفراد  مركز ومدينة أبوصوير، بالتنسيق مع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وإدارة المرور وقسم الشرطة، وتم استكمال ازالة أثار الحادث وفتح الطريق بالتعاون مع جميع الجهات المعنية.
 

الاسماعيلية

انقلاب سيارة زلط

محور30يونيو

امن الاسماعيلية

الشبكة الوطنية للطوارىء



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة