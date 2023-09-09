رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية: تعاون مكثف لاستيعاب الأعداد الكبيرة للمتقدمين

الإسكندرية أسماء على بدر

أكد الشيخ خميس محمد أحمد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية تعاون جميع إدارات الإسكندرية الخمس: (غرب – العامرية – وسط – شرق- المنتزه)، لاستيعاب جميع المتقدمين للصف الأول الابتدائي والمستوى الأول رياض الأطفال، وبخاصة المتقدمون للصف الأول الابتدائي، حيث تعمل المنطقة جاهدة على تنفيذ توجيهات فضيلة الإمام الأكبر باستيعاب كل المتقدمين للالتحاق بالأزهر مع إيجاد الآليات التي تكفل ذلك وتوزيع المتقدمين على المعاهد بما يحقق رغبة أولياء الأمور وكذلك الحفاظ على جودة العملية التعليمية.

وقال بيان اليوم انه تفقد رئيس المنطقة العمل بمعهد محمد مصطفى جاد الابتدائي، وإدارة غرب الورديان، حيث اجتمع بالسادة موجهي الإدارة والأعضاء الفنّيين، بحضورمجدي جابر، مدير الإدارة، للوقوف على ما تم حيال استيعاب جميع المتقدمين للصف الأول الابتدائي، خلال الأيام المحددة للتقديم الورقي من المرفوضين على النظام الالكتروني، والتي بدأت يوم الثلاثاء، وتنتهي غدا الأحد الموافق 10/ 9/ 2023م.

وقد أشاد رئيس المنطقة بآلية العمل بإدارة غرب والتعاون بين العاملين بها من اليوم الأول للنقل والتحويلات واستقبال الراغبين في التعليم الأزهري، وتنفيذها للتعليمات الخاصة بالتيسير على الجمهور، مشيرًا إلى أنَّه في حال زيادة الكثافة في بعض المعاهد يتم توزيع الأطفال على الأماكن المتاحة في معاهد أخرى؛ حفاظًا على جودة العملية التعليمية، والحفاظ على الأمانة التي نتحملها في أعناقنا. هذا وتيسيرًا من قطاع المعاهد الأزهرية على أولياء الأمور، فقد أصدر قراره ببدء تلقي طلبات أولياء الأمور للصف الأول الابتدائي أولًا من الذين لم يقبلوا في التنسيق الالكتروني ويتحقق فيهم شروط القبول بداية من الثلاثاء وحتى الأحد 10 سبتمبر وذلك بمقر الإدارات التعليمية. كما يبدأ تلقي طلبات أولياء الأمور للالتحاق بمرحلة رياض الأطفال- المستوى الأول، من الذين لم يقبلوا في التنسيق الالكتروني ويتحقق فيهم جميع الشروط، بداية من الاثنين الموافق 11/9/21 سبتمبر حتى الخميس 14 سبتمبر وذلك بمقر الإدارات التعليمية.

وتهيب الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية أولياء الأمور الالتزام بالمواعيد المحددة، مع العلم أن المفاضلة سوف تكون للأكبر سنًّا، بعد فحص الملفات المقدمة.