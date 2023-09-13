رئيس مدينة أرمنت يتابع مع رؤساء القرى نسب تنفيذ مشروعات حياة كريمة

الأقصر – أحمد مرعى

عقد العميد عادل شرشر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر ، اجتماعا لمتابعة سير العمل ونسب التنفيذ بمشروعات حياة كريمة بالمركز، وذلك فى ضوء المبادرة الرئاسية للرئيس عبد ألفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وضمن المشروع القومى لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية (حياة كريمة)، وبناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر إلى رؤساء المراكز والمدن بمتابعة مشروعات مبادرة حياة كريمة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذى لمشروعات حياة كريمة بأرمنت وتسريع العمل بها، حتى يتسنى سرعة الإنتهاء من تلك المشروعات فى أسرع وقت لكى يستفيد المواطن من المبادرة الرئاسية، كما وجه رئيس المركز برفع مخلفات الحفر بجميع المواقع أولاً بأول وذلك للمحافظة على حركة السير، وإتخإذ إجراءات التأمين لمواقع الأعمال ووضع العلامات التحذيرية بها، منوها إلى تذليل العقبات وسرعة الإنتهاء من كافة المشروعات.

وحضر الاجتماع على عثمان نائب رئيس المركز لشئون القرى، وكرم النوبى بشارة مدير التخطيط، وفاطمة أحمد مسئول المشاركة المجتمعية بالمركز، ومسئولى دار الهندسة والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأرمنت، وشركة غاز مصر والشباب والرياضة والشركة المصرية للاتصالات ورؤساء القرى بالمركز.

وكان قد أعلن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، عن تخصيص مبلغ يتجأوز 2 مليار و250 مليون جنيه وذلك لتنفيذ مشروع الصرف الصحى فى عدد 26 قرية بمركزى إسنا وأرمنت بمحافظة الأقصر، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتحسين الخدمات لأكثر من 600 ألف نسمة من سكان المركزين، حيث تفقد المحافظ خلال الجولة محطة رفع صرف صحى قرية النمسا الرئيسية بمدينة إسنا، واستمع لشرح مفصل من المهندسة رقية حماد رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، والتى قالت أن نسب إنجاز العمل بمشروعات الصرف بقرى غرب اسنا وصلت إلى 85 %، وتم الإنتهاء من تشغيل الصرف الصحى فى قرى النجوع بحرى والنجوع قبلى وبندر مدينة إسنا بعدد 6 محطات للمدينة، ويجرى العمل فى محطة رفع النمسا والتى تبلغ طاقتها 360 لتر فى الثانية.