رئيس شركة مياه الأقصر يتابع أعمال مشروع الصرف الصحى المتكامل بثلاث قرى

تفقد العميد مهندس سالم أحمد السيد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، اليوم الأربعاء، أعمال مشروع الصرف الصحى المتكامل والممول من بنك التنمية الأفريقى، والذى يخدم 10 قرى وتوابعها بمحافظة الأقصر.

وشملت الجولة مواقع محطة رفع صرف صحى العديسات ومحطة صرف صحى الشغب، وشبكات الإنحدار ضمن المشروع لخدمة القرى المحرومة من خدمات الصرف الصحى بالعديسات قبلى وبحرى والشغب والدبابية، كما أجرى عدة لقاءات مع المهندسين بمواقع العمل والمنفذين للعمليات، حيث شدد على ضرورة الالتزام بالمخطط الزمنى للمشروع وطالب بزيادة فرق العمل لضمان سرعة إنجاز الأعمال فى الوقت المحدد لها.

ويهدف مشروع الصرف الصحى المتكامل، لتوصيل خدمة الصرف الصحى للقرى المحرومة والمناطق الريفية بصعيد مصر حيث يأتى فى إطار جهود الدولة لتوصيل جميع الخدمات للقرى، ومن بينها خدمة الصرف الصحى ضمن مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين، ويعمل المشروع أيضًا على رفع كفاءة العاملين بشركة الأقصر للمياه والصرف، ويساعد فى استدامة الاستثمارات وهو أحد البرامج القائمة على التمويل مقابل تحقيق النتائج، ويمول المشروع بنك التنمية الأفريقى بقيمة 108 مليون يورو، وقد تم اختيار أسلوب التمويل مقابل تحقيق النتائج كأداة لربط تصميم البرنامج بين التمويل والنتائج، التى يتم تحقيقها على أرض الواقع، ارتباطًا مباشرًا من خلال تحقيق المؤشرات المرتبطة بالسحب، وضمان التركيز على الأهداف والنتائج المطلوب تحقيقها.

كما أن تنفيذ البرنامج يعتمد على آليات الدولة فى التنفيذ بخلاف طرق التمويل الأخرى، التى تعتمد على آليات شركاء التنمية / الجهات المُمولة، كما تمثل تحولًا أساسيًا فى أسلوب الاستثمارات المركزية فى البنية التحتية والمطبقة حاليًا، وذلك لدعم اللامركزية فى إدارة وتقديم الخدمات، وليشمل أيضا تعزيز أنظمة المساءلة المحلية للنهوض بمستوى تقديم الخدمة، ويهدف المشروع إلى إدخال خدمة الصرف الصحى لـ10 قرى وتوابعها بمحافظة الأقصر، منها 8 قرى بمركز إسنا (أصفون - الدبايبة - الشغب - الغريرة - المعلة - طفنيس - كيمان المطاعنة - توماس 3)، إضافة إلى قريتين بمركز الطود (العديسات بحرى -العديسات قبلي)، من خلال تنفيذ ما لا يقل عن 22 ألف وصلة منزلية وتوصيلها بنظام صرف صحى متكامل.