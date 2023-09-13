الرعاية الصحية بالأقصر: انطلاق التقديم الإلكترونى بمعهد تمريض رعاية إسنا غدا

أعلنت هيئة الرعاية الصحية فرع الأقصر، عن موعد انطلاق اللينك الرسمى للتسجيل الإلكترونى فى معهد الرعاية التمريضية لنظام الخمسة سنوات بمدينة إسنا، والذى تم ضمه لمعاهد الرعاية التمريضية التابعة لهيئة الرعاية بالأقصر لخدمة لطلاب مركز ومدينة إسنا، وذلك إيماءًا إلى رسالة الهيئة العامة للرعاية فى تقديم الخدمات الصحية بإحترافية وجدارة إكلينيكية، نظرًا إلى الدور الهام الذى تقدمه الهيئة التمريضية والتى تعد نبض القطاع الصحي.

ومن المقرر أن يكون فتح باب التقدم والإعلان عن اللينك الرسمى للتسجيل الإلكترونى - جوجل فورم - فى تمام الساعة التاسعة صباح غدا الخميس الموافق 14/9/2023، على الموقع الرسمى للهيئة العامة للرعاية الصحية وبحد ادنى 260 درجة من طلاب الشهادة الاعدادية الناجحين فى العام الدراسى 2022/2023 لمدينة إسنا، علمًا بأن الموقع الإلكترونى للهيئة العامة للرعاية الصحية: https://www.facebook.com/EgyptHealthAuthority?mibextid=ZbWKwL

وقالت الهيئة، فى بيان صحفى، أنه يتم التقدم وفق الشروط الآتية:- (أولًا فيما يخص التقديم الإلكترونى (جوجل فورم) يتم رفع المستندات التالية على هيئة ملفات PDF فقط لا غير، وشهادة ميلاد كمبيوتر للطالب المتقدم، وصورة من بطاقة الرقم القومى لولى الأمر، وبيان نجاح الشهادة الإعدادية عن العام الدراسى 2023/2022 لطلاب مركز إسنا وبحد أدنى 260 درجة، وتنتهى فترة التسجيل بعد اكتمال الأعداد المطلوبة والمستوفاه للشروط على لينك التقديم، ويتم رفع وتقديم المستندات مرة واحدة لكل طالب.

أما بالنسبة للاشتراطات العامة فتشمل ما يلي:- (المتقدم مصرى الجنسية وحسن السير والسلوك - الحصول على الشهادة الاعداديه فى ذات عام التقدم - أن يكون المتقدم من أبناء مدينة إسنا والتى حصل منها على الشهادة الإعدادية - ألا تكون الطالبة متزوجه ولا يتم الزواج أثناء فترة الدراسة - ضرورة اجتياز الاختبارات الآتية: (الاملاء فى اللغة العربية، اللغة الانجليزية، الحاسب الآلي) - اجتياز كشف الهيئة والاختيار النفسى بنجاح - لياقة الكشف الطبى بواسطة اللجان الطبية بالهيئة العامة للرعاية الصحية ( كشف نظر، كشف باطنة، اختبار مخدرات) - المصاريف الدراسية 10000 (عشرة آلاف جنية مصري) لكل صف دراسى ورسوم - وسحب الملف 750 جنيها لا ترد، ويتم تحديد الحد الأدنى بعد الإنتهاء من أعمال التنسيق واختبار القبول، ويتم استلام كراسة الشروط عن طريق ولى الأمر بعد إنتهاء التقديم الإلكترونى باكتمال أعداد المتقدمين المستوفيين للشروط والإعلان عنهم بشكل رسمي).