اليوم السابع
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جامعة قناة السويس تحذر بعدم التعامل مع أى شخص أو جهة تدعى علاقتها بالجامعة

الإثنين، 11 سبتمبر 2023 10:18 م
جامعة قناة السويس تحذر بعدم التعامل مع أى شخص أو جهة تدعى علاقتها بالجامعة الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس
الإسماعيلية- صبرى غانم

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حذرت جامعة قناة السويس خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك من التعامل مع أي أشخاص أو أي جهة تدعي علاقتها بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية ،  وأن الجامعة وإدارتها تأسف وتحذر من وجود بعض المُدعين الذين  يقومون بالتحايل والاستغلال بإدعاء قدرتهم على التدخل والتأثير في قبول الطلاب أو تعديل نتائج قبولهم والتي تمت بناءً على مجموع درجات كل منهم ، أو الرغبات التي  سبق قيامهم بتسجيلها، كما تؤكد الجامعة أنه تكرر نشر المعلومات الصحيحة عن التسجيل للجامعة او نتيجة التنسيق بوضوح شديد على موقعي الجامعة ، وأن الجامعة غير مسئولة عن أي معلومات من أي صفحة غير الصفحات الرسمية للجامعة :
 صفحة إعلام جامعة قناة السويس عبر الرابط :
 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063888670732&mibextid=ZbWKwL
 
 صفحة جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية عبر الرابط :
 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100084589232288&mibextid=ZbWKwL
 
 كما يتم التعامل فقط مباشرة داخل ومن خلال مقرات التنسيق المُعلن عنها فقط عبر تلك الصفحات داخل مقر جامعة قناة السويس و التقديم المباشر فقط من خلال المقرات المُعلنة ووفقاً للحدود الدنيا المُعلنة .
وتحذر الجامعة أنها غير مسئولة عن أي تعامل يتم خارج هذة القواعد  .
 

الاسماعيلية

جامعة قناة السويس

جامعة القناة

جامعة الاسماعيلية الجديدة الأهلية

جامعة الاسماعيلية الجديدة



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