رئيس الرقابة الصحية يعرض تجربة مصر لحصول المريض على رعاية طبية بدون أخطاء

بدعوة من منظمة الصحة العالمية، توجه بالأمس الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إلى مقر منظمة الصحة العالمية بجنيف للمشاركة بالمؤتمر الدولى ليوم سلامة المريض 2023، تحت عنوان: "مشاركة المرضى من أجل سلامة المريض"، والذى تستمر فعالياته على مدار يومى 12- 13 سبتمبر بحضور نخبة من خبراء الجودة على مستوى العالم وبمشاركة 50 دولة.

وصرح الدكتور أحمد طه، أن مشاركة هيئة الاعتماد والرقابة الصحية المصرية "جهار" GAHAR بالمؤتمر الدولى هذا العام انما يأتى انطلاقا من دورها الأساسى فى ضمان جودة الخدمة الصحية و"أمن" و"سلامة" المريض من خلال اصدار أدلة معايير الجودة الوطنية الحاصلة على الاعتماد الدولى من (الاسكوا) ومراقبة استدامة تطبيقها بالمنشآت الطبية المعتمدة، خاصة وأن شعار المؤتمر هذا العام هو "إعلاء صوت المرضى" وهو ما يتطابق مع جوهر معايير "جهار" التى تضع "سلامة المريض" كمحور أساسى لجميع مكونات الخدمة الصحية.

وأكد على أهمية التوعية العالمية بإشراك المريض من أجل تعزيز السلامة والأمان فى جميع مراحل الخدمة الصحية التى يتلقاها مشيرا إلى أن فعاليات المؤتمر تركز على مفهوم "سلامة المريض" من منظور المرضى أنفسهم لكونهم الطرف الأساسى الذى يقع فى المعاناة نتيجة للرعاية الصحية غير الآمنة من جميع أنحاء العالم.

ومن جانبه، أوضح الدكتور تيدروس أدحانوم غيبرييسوس، رئيس منظمة الصحة العالمية، خلال كلمته الافتتاحية أن المؤتمر يعتبر منصة لراسمى السياسات، وقادة الرعاية الصحية، والعاملين فى مجالى الصحة والرعاية، ومنظمات المرضى، والمجتمع المدنى، وغيرها من الجهات من أصحاب المصلحة، وتبادل خبراتهم ومناقشة الاستراتيجيات الفعالة لإشراك المرضى والأسر فى السياسات والممارسات الخاصة بالرعاية الصحية الآمنة.

وخلال مشاركته بالجلسة الأولى للمؤتمر بعنوان: "خطوات تنفيذية نحو إشراك المريض وأسرته: اجراءات البلدان والشركاء، وخدمات الرعاية الصحية" والتى إدارها ليام دونالدسون، أكد الدكتور أحمد طه أن سلامة المرضى ترتبط بشكل كبير بسلامة مقدم الخدمة، وسلامة المنشأة، وكذلك سلامة البيئة الصحية وهى حقائق أساسية تجعل تحقيق سلامة المرضى عملية متكاملة تحتاج إلى جهود العديد من الفرق وأصحاب المصلحة.

ولفت طه إلى أن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR، وهى المنظمة المسؤولة عن ضمان جودة نظام الرعاية الصحية فى مصر، تعى تماما أن التثقيف الصحى للمريض وأسرته يقع على نفس قدر الأهمية لتثقيف مقدمى الرعاية الصحية، وهو ما انعكس فى خطتها الاستراتيجية والمبادرات التى تتبناها حيث تتطلب المشاركة الآمنة للمريض فى اتخاذ القرار بشأن خطة الرعاية الصحية التى يتلقاها تتطلب توفير التعليم والمعلومات لكل مستويات المرضى.

وفى سياق متصل، عقد الدكتور احمد طه على هامش فعاليات اليوم الاول من المؤتمر، مباحثات مشتركة مع نيلام دينجرا، رئيس وحدة سلامة المرضى بمنظمة الصحة العالمية، حول المبادرات المصرية لتعزيز سلامة المرضى، إلى جانب لقاءات مع عدد من مسئولى المنظمات الدولية بهدف تعزيز التعاون المشترك وعلى رأسهم: رونالد لاڤاتر، رئيس الاتحاد الدولى للمستشفيات، ود.چوناثان برلين، الرئيس التنفيذى للجنة المشتركة الدولية (JCI)، ود. هيلين هوجيس، المدير التنفيذى لمؤسسة (تعليم أمان المرضي) بلندن - المملكة المتحدة.

جدير بالذكر أن المؤتمر شارك به شخصيات مصرية وعربية من بينها: د. نجوى متولى، عضو مؤسس برابطة سلامة المرضى بمنظمة الصحة العالمية، ود. على عسيرى، مدير مركز أمان المرضى بالسعودية ود. أحمد المنظرى مدير المكتب الاقليمى لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية.