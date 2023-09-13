حياة كريمة المنيا.. المجمعات الخدمية جاهزة للتشغيل والأهالى: شكرا ياريس.. صور

المنيا-حسن عبد الغفار

مشروعات خدمية عملاقة تزين قرى مركز ملوى بمحافظة المنيا، فى عدد من القطاعات أبرزها الصرف الصحى والغاز الطبيعى، والتعليم، ومراكز الشباب، وغيرها من المشروعات التى حولت أحلام أهالى قرى ملوى جنوب محافظة المنيا إلى واقع جميل، يوفر كافة الخدمات التى كانت لسنوات طويلة أملا لا يتحقق، لكن مع مبادرة حياة كريمة تحول ذلك الأمل والحلم إلى واقع جميل.

من بين تلك القرى، الوحدة المحلية لقرية الروضة التابعة لمركز ملوى، وهى واحدة من القرى التى تشهد مشروعات حياة كريمة التى أطلقها رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى، بمختلف المحافظات، ومن المشروعات التى تشهدها القرية مشروع الصرف الصحى بقرية البياضية التابعة للوحدة المحلية للروضة، والتى بلغت نسبه التنفيذ بها إلى 95%، وكذلك مشروع توصيل الغاز الطبيعى والتى بلغت نسبة التنفيذ بها 70%.

وقال اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، إن المجمعات الخدمية بقرى المركز جاهزة لاستقبال الأثاث والتجهيزات وبدء التشغيل، كما أنه يجرى تدريب وتأهيل عدد من العاملين بالوحدات المحلية والمصالح الحكومية على الحاسب الآلى ومنظومة التحول الرقمى لتمكينهم وتنمية مهاراتهم وإكسابهم القدرة على تشغيل هذه المجمعات للتخفيف عن كاهل المواطنين.

وأضاف السايس، أن هناك متابعة مستمرة للوقوف على نسب التنفيذ وتذليل أى عقبات تعوق من سرعة الإنجاز والتأكيد على عدم التباطؤ فى التنفيذ واتخاذ اللازم لضمان الانتهاء من المشروعات وفقًا للجدول الزمنى المحدد لدخولها الخدمة.

فيما قال نوح خلف أحد أهالى ملوى، إن مركز ملوى بمختلف القرى يتغير مع مبادرة حياة كريمة، التى شملت كافة المشروعات التى كنا نتعطش إليها لتغيير الواقع الذى ظل لسنوات، ونقول شكرا للرئيس على مبادرة حياة كريمة التى حولت قرى كثيرة بالمركز إلى قرى نموذجية، تضم كافة الخدمات الأساسية.

وأضاف أن من بين أهم المشروعات مشروع الصرف الصحى الذى يغزو كافة القرى ومنها قرية البياضية التابعة للمركز والذى وصلت فيه نسبة التنفيذ إلى نسبة مرتفعة، أى أنه أوشك على الانتهاء، كذلك المجمعات الخدمية التى تم الانتهاء من تشييدها وتنتظر التشغيل، لتقديم الخدمة لأبناء القرى، وتساهم فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

أما نادية سعد ربة منزل قالت: "كنا نعانى دوما من الغاز وأسطوانات البوتاجاز، لكن بعد الانتهاء من تنفيذ مشروع الغاز الطبيعى والمنتشر فى قرى كثيرة، سوف يخفف كثيرا علينا، ويقدم لنا خدمة من أهم الخدمات للمنازل فى القرية بملوى".

وأضاف محمد محمود أحد الأهالى قائلا إن كل مشروع فى حياة كريمة يتم تنفيذه، يلمس بشكل مباشر حياة المواطنين، ويغيرها للأفضل، فكل تلك المشروعات التى نراها فى مختلف القرى كانت مجرد أحلام للمواطنين وتحولت إلى واقع نحيا فيه مع أولادنا والأجيال القادمة.

أما سعد محمود أحد أهالى ملوى أكد أن مشروعات مراكز الشباب سوف تحول القرى إلى مراكز ثقافية يجتمع فيها الشباب، لممارسة مختلف الأنشطة التى حرموا منها لسنوات طويلة.

جانب من المشروعات (1)



جانب من المشروعات (2)



جانب من المشروعات (3)



جانب من المشروعات (4)



جانب من المشروعات (5)



