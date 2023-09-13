"تعليم جنوب سيناء" تحصد 3 مراكز جمهورية خلال المشاركة بمسابقات مختلفة

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

أعلن محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء حصول المديرية على3 مراكز جمهورية بمسابقات المبدع الصغير وابدع وابتكر تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة عن فوز الطالبة ملك أحمد فاروق أحمد صالح بمدرسة الفيروز الرسمية بحي النور بإدارة شرم الشيخ بالمركز الرابع جمهوري على مستوى الجمهورية في مسابقة " المبدع الصغير" لطلاب المرحلة الابتدائية للعام 2022/2023.

وفوز الطالب محمد رجب محمد متولي عمر بمدرسة جيل أكتوبر الإعدادية بإدارة شرم الشيخ بالمركز الثامن جمهوري في مسابقة " ابدع وابتكر" لطلاب المرحلة الإعدادية للعام 2022/2023.

وفوز الطالب عبد الرحمن جودة أحمد غنيمي بمدرسة شرم الشيخ الرسمية لغات بالمركز التاسع جمهوري في مسابقة "نعم نستطيع " لطلاب المرحلة الثانوية للعام 2022/ 2024.

وهنأ وكيل الوزارة الطلاب الفائزين على المراكز المشرفة ومواهبهم المتميزة، مثمنا جهود مشرفيهم وتوجيه الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات بالمديرية والإدارة لتحقيق تلك المراكز كما هنأ أولياء أمورهم على رعايتهم لمواهب أبنائهم وبناتهم، مشيرا أنه سيجرى تكريمهم من المديرية.

من جانبها وجهت عبير نايل موجه عام الكمبيوتر بالمديرية التهنئة لوكيل الوزارة كما قدمت الشكر لدعمه المتميزين والموهوبين من الطلاب والطالبات في مجال الأنشطة وتكنولوجيا المعلومات.

كما وجهت التحية لكل المشرفين وتوجيه إدارة شرم الشيخ على هذه المراكز المتميزة التي ترفع راية المحافظة بين محافظات الجمهورية، مؤكدة على بذل المزيد من الجهد والعمل لتحقيق مشاركات ومراكز متميزة أخرى للتوجيه