التعليم تعلن توزيع منهج المهارات المهنية للصفوف من الرابع حتى السادس الابتدائى

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، توزيع منهج المهارات المهنية لصفوف النقل «الرابع والخامس والسادس» الابتدائى الفصل الدراسى الأول، وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسى 2023/2024.

منهج المهارات المهنية للصف الرابع الابتدائي



يتضمن منهج المهارات المهنية للصف الرابع الابتدائى الفصل الدراسى الأول المحاور التالية : -

المحور الأول: ارتباط المهن والفنون بالمجتمع الترابط الأسرى.

- الأدوار والمسئوليات فى الأسرة.

- مصادر المعرفة.

- الزراعة فى المنزل.

- رعاية نباتات الزينة.

- الإصلاحات المرئية.

- المشكلات الأسرية.

- طرق حل المشكلات لدى الأسرة.

- المهن الفندقية والسياحية.

- المهن الأخرى فى السراي.

- الدكتور المهندس هانى عازر.

المحور الثاني: الحياة والعمل من أجل التنمية المستدامة:-

- الموارد وإعادة التدوير.

- منتجات جديدة من إعادة التدوير.

- إعادة استخدام أشياء متاحة فى المنزل.

- الحياة المستدامة.

- ميزانية الأسرة.

- ليلجول سيداغات.

- المحور الثالث الصحة والسلامة للجميع:-

- العناصر الغذائية.

- وجبة غذائية متوازنة.

- نظام غذائى صحي.

- الطعام غير الصحى.

- المحافظة على سلامة الطعام.

-الشراب الطبيعى والشراب الصناعى.

- السلامة فى المطبخ.

- إعداد الطعام والشراب الصحي.

- الإسعافات الأولية والسلامة.

- السلامة فى المنزل.

- السلامة فى استخدام الطلاء.

- شخصيات مؤثرة: مجدى يعقوب.

المحور الرابع: الرؤية الفنية للمال

- تصميم الحدائق.

- العناية بالأقشمة والملابس.

- تصميم علامات تجارية.

- مبادئ التصميم الجيد.

-الإعلان عن المنتجات.

- شخصيات مصرية مؤثرة: مجدى يعقوب.

منهج المهارات المهنية للصف السادس الابتدائي



يتضمن محتوى منهج المهارات المهنية للصف السادس الابتدائى الفصل الدراسى الأول على المحاور التالية:-



- المحور الأول: ارتباط المهن والفنون بالمجتمع.

- الأدوار الفنية فى المجتمع.

- أهمية المهن الصناعية فى مجتمعنا.

- الزراعة فى المجتمع.

- البحث فى القضايا البيئية.

- المهن المتغيرة اليوم وفى المستقبل.

- تطوير المجتمع للأجيال القادمة.

- شخصيات مصرية مؤثرة: سميحة أيوب.

- المستكشف النشط: الدكتور أكاش أحامد.

- المحور الثاني: الحياة والعمل من أجل التنمية المستدامة :



- ما المقصود بإعداد الميزانية ؟

- الاستثمار فى الموارد.

- الكهرباء.

- زراعة النباتات المزهرة؟

- الموارد والترويج للسياحة.

- شخصيات مؤثرة محمود العربي.

- المكشف النشط.