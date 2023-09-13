تعرف على مواعيد المزاد العلنى لبيع محال تجارية بمدينة المنصورة الجديدة

كتب أحمد حسن

أكد المهندس ياسر عبدالحليم، رئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، أنه تم طرح 7 محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح من (19م2 : 40م2) بالسوق التجارية بمركز خدمات عمارات جنة بالمنطقة 1 بالمرحلة الأولى بالمدينة، وكذا 6 وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح بين (97 م2 : 99م2) بالعمارة رقم 28 بالمرحلة الأولى - المنطقة الرابعة الإسكان المتميز ذي الطابع الساحلي بالمدينة، للبيع في مزاد علني.

وأضاف المهندس ياسر عبد الحليم، أنه يتم طلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الجهاز، على أن تعقد جلسة المزاد العلني يوم الأحد الموافق 1/10/2023، ويمكن للراغبين في دخول المزاد المعاينة على الطبيعة للمحال والصيدلية والوحدات الإدارية والمهنية في مواعيد العمل الرسمية.

وكان المهندس ياسر عبد الحليم، رئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، قد قام بجولة تفقدية بمحطة تحلية مياه البحر بالمدينة، يرافقه نواب رئيس الجهاز ومسئولو المشروع، وذلك لمتابعة سير العمل بالمحطة والتأكد من انتظام التشغيل بالضغوط المناسبة على مدار اليوم، للوفاء باحتياجات سكان المدينة المستقبلية من المياه.