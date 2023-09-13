بوتين يشيد بإيلون ماسك: رجل أعمال متميز وشخص موهوب

كتبت هبة السيد

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بمؤسس تسلا وسبيس إكس الملياردير التقني إيلون ماسك، ووصفه بأنه "رجل أعمال موهوب".

وأدلى بوتين بهذه التصريحات في المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك بروسيا، أثناء حديثه عن برنامج الفضاء الروسي.

وقال بوتين: "إيلون ماسك... هو بلا شك شخص متميز. أعتقد أن العالم كله يعترف بذلك"، وفقا لما نقلته CNBC، مضيفا: "ماسك يقوم بأعمال تجارية بدعم من الدولة الأمريكية".

وأضاف الرئيس الروسي أن موسكو "مستعدة لتطوير" الدعم للشركات الخاصة في البلاد.

وقال بوتين إن روسيا فعلت ذلك بالفعل من أجل برامجها الفضائية التابعة لوكالة روسكوزموس.

وتأتي هذه التعليقات بعد فشل أول إطلاق فضائي روسي إلى القمر منذ ما يقرب من 50 عامًا الشهر الماضي بعد تحطم مركبة الهبوط لونا 25 على سطح القمر.

واعتبر هذا الفشل بمثابة انتكاسة كبيرة لبرنامج الفضاء الروسي قبل أيام فقط من هبوط الهند بمركبتها الفضائية الأولى على سطح القمر بنجاح.

قال ماسك الأسبوع الماضي إنه رفض طلبًا طارئًا من الحكومة الأوكرانية لتوسيع تغطية أقمار ستارلينك التابعة لشركة SpaceX إلى سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم، وهي المنطقة التي ضمتها روسيا بشكل غير قانوني من أوكرانيا في عام 2014.

وفي منشور على موقع إكس، المعروف سابقًا باسم تويتر، قال ماسك إنه إذا وافق على طلب الطوارئ "فإن SpaceX ستكون متواطئة بشكل صريح في عمل كبير من أعمال الحرب وتصعيد الصراع".