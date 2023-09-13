اليوم السابع
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الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 03:13 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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بوتين: روسيا مستعدة لمساعدة كوريا الشمالية فى بناء الأقمار الصناعية

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 01:49 م
بوتين: روسيا مستعدة لمساعدة كوريا الشمالية فى بناء الأقمار الصناعية الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
أ ش أ

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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن موسكو مستعدة لمساعدة كوريا الشمالية في بناء أقمار صناعية.

جاء ذلك، خلال لقاء بوتين مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، في قاعدة "فوستوشني" الفضائية في مدينة "فلاديفوستوك" الروسية شرقي البلاد . 

وقال بوتين - في تصريحات للصحفيين، أوردتها وكالة أنباء تاس الروسية، إن "الزعيم الكوري الشمالي أعرب عن اهتمامه الشديد بتكنولوجيا الصواريخ الروسية"، لافتا إلى أن "بيونج يانج تسعى أيضا إلى تطوير قدراتها في مجال الفضاء".

وأضاف أن الوفد الكوري الشمالي الزائر لموسكو "ستتاح له الفرصة للقيام بجولة في أحدث المنشآت الفضائية الروسية".

 


بوتين

روسيا

كوريا الشمالية

كيم كونج اون

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