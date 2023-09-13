بالتعاون مع "المتحدة".. الشؤون المعنوية تدشن أكبر تغطية خاصة لنصر أكتوبر المجيد فى الذكرى الخمسين للحرب

احتفاءً باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد هذا العام، تدشن إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أكبر تغطية وثائقية وبرامجية خاصة تضم مجموعة متنوعة من الأفلام والبرامج والسلاسل اليومية، التي من المقرر عرضها بدءًا من منتصف سبتمبر الجاري، وحتى نهاية أكتوبر المقبل.

كما تشهد المناسبة الوطنية المجيدة تعاونا بين الجهتين لإخراج احتفالات اليوبيل الذهبي للنصر العظيم في أبهى صورة.

ويمتد التعاون لخلق تغطية خاصة تبدأ في النصف الثاني من شهر سبتمبر وتمتد طيلة شهر أكتوبر عبر بث الأفلام والبرامج والسلاسل الوثائقية والترفيهية عن معلومات وحقائق لم تُعرض من قبل، وتقدم مشاهد تليفزيونية خاصة تخرج للنور لأول مرة في الذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد، وتستعرض بطولات خالدة وحكايات من واقع ما جرى على أرض المعركة يرويها قادة وضباط ومجندون حاربوا على الجبهة في سيناء.

وتشهد شاشات المتحدة تعاونا على مستوى قطاعاتها وشبكاتها وقنواتها وبرامجها وصحفها ومواقعها وإذاعاتها، تنسيقا ضخما، هو الأول من نوعه في هذه الصدد، بحيث تتاح للمصريين في كافة المنافذ المتلفزة والمسموعة والمقروءة الفرصة للاطلاع على تفاصيل جديدة وإفراجات حصرية للمرة الأولى عن وثائق تخص أعمال القتال في هذه الذكرى الوطنية المجيدة.

وتأتي هذه الخطوة الهامة، بهدف تقديم المروية المصرية الكاملة حول حرب السادس من أكتوبر التي اندلعت قبل نصف قرن في العام 1973، وتخليد بطولات المصريين الذين تمكنوا من تحقيق النصر المجيد واستعادة أرضهم، وإتاحة كل المعلومات والحقائق أمام الأجيال التي لم تعاصر الحرب، لا سيما في ظل عالم مفتوح أمام حروب التشكيك في الإرادة ومحاولات طمس الحقيقة.