انقطاع المياه عن آلاف المنازل فى بريطانيا بسبب مشكلة بمحطة التايمز

كتب محمد جمال

قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن عشرات الآلاف من المنازل في جميع أنحاء لندن بدون مياه، كما اضطرت المدارس إلى الإغلاق بعد "مشكلة في إمدادات الطاقة" فى محطة مياه التايمز.

وأوضحت الصحيفة أن هذه المشكلة نتجت عن مشكلة فى إمدادات الطاقة أصابت محطات معالجة المياه في آشفورد وهامبتون فى غرب لندن، مما أدى إلى تأثر سكان مدن عديدة، من بينها تويكنهام، ويمبلى، وريتشموند، وساوثفيلدز، وهامبتون، وأوكسبريدج، ووايت سيتى.

وقالت شركة Thames Water: "نعمل جاهدين لإصلاح المشكلة وإعادة الأمور إلى طبيعتها كما سنقدم المزيد من التحديثات بمجرد حصولنا على مزيد من المعلومات".

ووفقا لقناة "سكاى نيوز"، قالت النائبة عن تويكنهام، منيرة ويلسون، إن بعض المدارس فى منطقتها اضطرت إلى إغلاق أبوابها بسبب هذه المشكلة، وطلبت من الشركة "حل هذه المشكلة فى أسرع وقت ممكن".