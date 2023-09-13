اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 12:49 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

انتهاء العاصفة دانيال.. الأرصاد تكشف حالة الطقس حتى الاثنين المقبل

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 11:26 ص
انتهاء العاصفة دانيال.. الأرصاد تكشف حالة الطقس حتى الاثنين المقبل حالة الطقس - العاصفة دانيال
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأربعاء 13 سبتمبر حتى الإثنين المقبل 18 سبتمبر 2023، حيث متوقع استمرار الانخفاض فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد،  معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومع طقس غدا ينتهى تأثير العاصفة دانيال وعودة الاستقرار للأحوال الجوية مرة أخرى. 

وفيما يلى خرائط الظواهر الجوية المتوقعة حتى الإثنين المقبل، كما يلى: 

- الأربعاء 13 سبتمبر: 

أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

 

أمطار خفيفة على مناطق متفرقة على مناطق متفرقة من الوجه البحرى ومدن القناة وخليج السويس ووسط سيناء قد تمتد خفيفة لمناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

 

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.


- الخميس 14 سبتمبر: 

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.


- الجمعة 15 سبتمبر: 

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.


- من السبت 16 سبتمبر إلى الإثنين 18 سبتمبر: 

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

 


حالة الطقس

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس غدا

حالة الطقس في الإسكندرية

حالة الطقس في القاهرة

حالة الطقس الان

حاله الطقس

حالة الطقس في مصر

الطقس في مصر

حاله الطقس اليوم

حالة الطقس فى القاهرة

هيئة الارصاد الجوية

حالة الطقس الان في القاهرة

اخبار الطقس غدا

اخبار الطقس اليوم

اخبار الطقس في مصر

اخبار الطقس الان

حاله الطقس غدا

الطقس في الأيام المقبلة

الطقس اليوم فى مصر



الموضوعات المتعلقة

الأرصاد: تحسن واستقرار الأحوال الجوية.. وفرص سقوط أمطار على بعض المناطق

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 11:03 ص

الأرصاد تكشف آخر مسارات العاصفة دانيال وحالة الطقس المتوقعة حتى نهاية اليوم

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 10:26 ص

الأرصاد: طقس حار على أغلب الأنحاء وأمطار شمالية والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 08:00 ص

الأرصاد: الخميس استقرار فى الأحوال الجوية ومعدلات درجات الحرارة طبيعية

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 10:19 م

الأرصاد الجوية: منخفض دانيال فقد سرعته وقوته بمجرد دخوله اليابسة

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 08:09 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة