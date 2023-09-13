العاصفة دانيال.. 12 نصيحة للحفاظ على صحة طفلك فى الرياح المحملة بالأتربة

كتبت مروة محمود الياس

التعرض لطقس ملىء بالغبار والأتربة بسبب العاصفة دانيال ، يتطلب اتخاذ تدابير من الأم عند اضطرارها للخروج مع طفلها خارج المنزل فى طقس كهذا.وقال الدكتور محمد عبد الفتاح أخصائى الأطفال وحديثى الولادة بمستشفى أبو الريش الجامعى، فى تصريح لـ "اليوم السابع" أنه فى مثل هذه الأجواء المحملة بالأتربة والغبار الكثيف، فضلا عن الرياح وتقلب درجات الحرارة بين الصعود والهبوط، يفضل ألا يخرج الطفل من منزله إلا للضرورة القصوى، فتعرض الطفل السليم أو من يعانى أى نوع من الحساسية للأتربة، أمر غير جيد فى مثل هذه الأجواء.

وقدم أخصائى الأطفال مجموعة من النصائح والضوابط التى يجب الالتزام بها إذا لزم الأمر وتعرض الطفل لطقس العاصفة دانيال الملىء بالأتربة، ومنها :

-لابد من ارتداء الطفل الماسك الخاص به، ويراعى أن يكون محكما بحيث يحميه من نفاذ الأتربة، ويفضل أن يكون معه أكثر من ماسك لاحتمالية تغييره.

-الاهتمام بشرب الطفل للمياه كلما أمكن.

-زياده قطعة ملابس يصطحبها الأبوان معهما، تحسبا لأى تغيرات مناخية ليلية محتملة قد تؤثر على الطفل.

-اصطحاب البخاخات للأنف والصدر لمرضى حساسية الأنف والصدر من الأطفال، واستنشاق الجرعة الصباحية اليومية.

-البعد عن الجلوس فى الأماكن المفتوحة قدر الإمكان.

-ضرورة غسل الطفل لوجهه كلما ترسب عليه التراب، وغسيل الشفاه ومسحها جيدا.

ـ لا تجعلى طفللك يبذل الجهد أو اللعب فى مثل هذا الطقس، فالمجهود الزائد قد يعرضه لمشكلة صحية بالجهاز التنفسى نتيجة استنشاق الغبار.

ـ تناول الطعام الصحى الذي يصطحبه الطفل من المنزل، لا للأكلات من خارج المنزل فى مثل هذا الجو.

ـ يبتعد الطفل عن التواجد بالقرب من النوافذ فى السيارة والحضانة على سبيل المثال.

ـ الاهتمام بتعاطى دواء الطفل المعتاد، إذا كان يعانى أى مشكلة مزمنة ، فالالتزام بأدوية الطفل وعدم إهمالها فى هذا الطقس يحميه من المشكلات الصحية المحتملة.

ـ التخلص من الملابس المليئة بالتراب فور العودة للمنزل.

ـ غسل اليدين مفيد فى هذا الطقس للتخلص من رواسب الأتربة.