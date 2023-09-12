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العاصفة دانيال.. الأرصاد تكشف موعد تحسن الأجواء وانتهاء تأثيرها على مصر

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 11:57 ص
العاصفة دانيال.. الأرصاد تكشف موعد تحسن الأجواء وانتهاء تأثيرها على مصر غيوم وطقس متقلب - العاصفة دانيال
كتب محمود راغب

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كشف الهيئة العامة للأرصاد الجوية، موعد انتهاء تأثير بقايا العاصفة دانيال على كافة محافظات الجمهورية ، والذى أثر على البلاد بدء من أمس الإثنين بداية من مطروح والسلوم وسيوة ويمتد تأثير اليوم على شمال البلاد والمناطق الداخلية بالقاهرة الكبرى.
 
وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع ينتهى تأثير العاصفة دانيال على كافة أنحاء جمهورية مصر العربية من يوم الخميس، حيث تخرج العاصفة وتتجه لبلاد الشام لتشهد البلاد بداية من الخميس حالة من الاستقرار بالأحوال الجوية.
 
ويشهد اليوم الثلاثاء، انخفاض طفيف فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء يصاحب ذلك سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد ونشاط رياح على بعض المناطق 
 
ويسود اليوم طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وشمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد 
 
كما يشهد اليوم نشاط رياح أحيانا قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من مدن القناة وشمال محافظة البحر الأحمر وشمال الصعيد  ، وفرص أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى ، وأمطار خفيفة تكون متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء ، وأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم  الثلاثاء  :  القاهرة العظمى 33  درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة  والصغرى  29 درجة   .
 
يذكر أن الانقلاب الصيفي هذا العام 2023م ححدث عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي الأربعاء 21 يونية، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوماً و 13 ساعة 52 دقيقة.
 
 
 
 

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