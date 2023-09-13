اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 10:57 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الصناعات المعدنية: مجمع إنتاج مسطحات الصلب سيوفر فرص عمل ويصدر لأوروبا

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 10:08 م
الصناعات المعدنية: مجمع إنتاج مسطحات الصلب سيوفر فرص عمل ويصدر لأوروبا مداخلة محمد حنفى مدير التنفيذى لغرفة الصناعات المعدنية
الأمير نصرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تحدث محمد حنفى المدير التنفيذى لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، عن إقامة مجمع صناعى متكامل لإنتاج مسطحات الصلب بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، قائلا:" يتم عمله بنظام المناطق الحرة، ويتميز بتكامل الوحدات الإنتاجية من استيراد الخامة حتى إنتاج منتج كامل". 
 
وأضاف محمد حنفى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على قناة dmc، المشروع سيضم قوى عاملة كبيرة وعلى أرض مصرية، وكل استهلاكات المرافق التى يحتاجها ستكون من مصر.
 
أوضح محمد حنفى أن اختيار المكان للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمتاز بأن الإجراءات أقل بكثير والمنطقة مرفقة وكل ما يطلبه المستثمر متوفر بها، وتوفير الشروط والإلتزامات لشراء وتصدير المنتج، لافتا إلى أنه من السهل التصدير لأوروبا.

غرفة الصناعات المعدنية

اتحاد الصناعات

مجمع صناعى

إنتاج مسطحات الصلب

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

المناطق الحرة



الموضوعات المتعلقة

غرفة الصناعات المعدنية: 7عوامل أساسية لتوطين الصناعة وزيادة الصادرات المصرية

الثلاثاء، 25 يوليو 2023 11:30 ص

تعرف على الفرص الاستثمارية بقطاع الصناعات المعدنية بشركات قطاع الأعمال

الخميس، 29 يونيو 2023 05:00 م

وزير الصناعة يقرر تعيين طارق الجيوشى بمجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية

الخميس، 18 مايو 2023 12:28 م

"الصناعات المعدنية" و"شعبة المسابك" تتفقان مع البنك الأهلى لتمويل تطوير مصانع المسبوكات

السبت، 13 مايو 2023 12:03 م

9 معلومات حول تطوير قطاع الصناعات المعدنية وإنتاج السيارات الكهربائية

الثلاثاء، 25 أبريل 2023 12:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة