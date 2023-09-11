تفاصيل مرافعة النيابة فى قضية جلب آلاف الأقراص المخدرة عبر مطار برج العرب

قدم "اليوم السابع" فيديو مصورا لمرافعة النيابة العامة أمام محكمة جنايات الإسكندرية، التى قدمها آمر أسامة مدير نيابة الدخيلة الكلية، فى قضية جلب آلاف الأقراص المخدرة عبر مطار برج العرب.

وانعقدت المحكمة برئاسة المستشار عزت عبد اللاه منصور رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أسامة النبوى الصباغ، والمستشار رفيق رؤوف بنهام، وآمر أسامة مدير نيابة الدخيلة الكلية، وأمانة سر كيرلس الراوى.

وبدأت الجلسة بتلاوة أمر إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات، بأن قاموا بتأليف عصابة فى الخارج والداخل، يتزعمها المتهم الخامس، بالاشتراك مع باقى المتهمين، وكان ذلك من أغراضه جلب المواد المخدرة والاتجار فيها داخل جمهورية مصر العربية، وأن جلبوا موادا مخدرة "ترامادول -إمفيتامين -بابرينورفين-مادة الابرازولام، وهى أحدى منشقات البنتزوديازبين ".

وقال المستشار آمر أسامة ممثل النيابة العامة فى المرافعة نعرض عليكم اليوم قضية وهى الاتجار فى المخدرات وتعاطيها فهى اخطر الآفات التى نعانى منها فى الوقت الحالى، والتى تستهدف الفرد نفسيا وبدنيا، وغيرت من طريق تفكيره وسلوكه، بل شملت الفرد والأسرة وجميع جوانب الحياة، وتأثر عليه اقتصاديا وماديا بلى للتطول المجتمع بأسره فى مختلف الجوانب الاجتماعية والأمنية، والممثلة فى وقوع الحوادث والإصابات، ربما الوفاة نتيجة للواقع تحت قيادة المخدر وينتج عنها السرقة والتعدى على حقوق الاخرين والعنف، ربما يصل إلى الاغتصاب والقتل للحصول على المال بسبب المخدرات، مما يزيد من أعباء على المجتمع والدولة، وانتشار الفساد فى المجتمع.

وأضاف ممثل النيابة العامة، وان الجريمة التى نحن بصددها اليوم تعدى فيها المتهمون على كافة افراد المجتمع كافة من الشباب والرجال والنساء بجميع أعمارهم، إذ ألفوا المتهمين فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص فى جلب المواد المخدرة وجلبها من خارج البلاد، لتحقيق ربح سريع غير مشروع لتروجيها داخل البلاد التى تدمر المجتمع، والأكثر من ذلك بأن المتهمين من الأول إلى الرابع، وهما مسئولين الجمارك، والتى خولتهم الدولة للتصدى لمثل تلك المواد المخدرة ومنحتهم السلطة المطلقة للكشف عن تلك الجريمة كلا فى دائرة اختصاصه وضبطها اللى أنهم اتفقوا مع باقى المتهمين جميعا على جلب تلك المواد المخدرة داخل القطر المصرى، بزعامة المتهم الأول الغرض منه الاتجار فى المواد المخدرة ودخول تلك السموم إلى البلاد.

وأشار ممثل النيابة العامة، أن المتهمان الخامس والسادس قاما بإعداد وتجهيز المواد المخدرة داخل أحدى الدول الأجنبية داخل حقائب وسلمها إلى المتهمتان الثامنة والتاسعة لجلبها عبر مطار برج العرب، وملقاه المتهمين من الأول إلى الرابع لتسليم تلك المواد المخدرة إلى المتهم السابع تمهيدا لترويجها إلى أنه تم إلقاء القبض على المتهمان الثامنة والتاسعة من قبل ضباط مكافحة المخدرات، وان المتهمين من الأول إلى الرابع، بان حصلوا من باقى المتهمين على ربح من عمل من أعمالهم ووظيفتهم العمومية، بأن حالوا دون تفتيش الحقائب التى تحوى على المواد المخدرة، والحيلولة دون تحصيل أموال الجمارك، حيث توصلت ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، إلى قيام المتهمتان الثامنة والتاسعة بجلب مواد مخدرة عبر مطار برج العرب، فتم استصدار إذن من النيابة العامة، لضبطهما، وتم تشكيل لجنة من مكافحة المخدرات وإدارة الجمارك، وبتفتيش الحقائب عثر بداخلها على مواد مخدرة وادوية غير مصرح بها، وبمواجهتهما اقرا بارتكاب الواقعة، بمشاركة باقى المتهمين، حيث تقف النيابة العامة ومن خلفها مجتمع بأسرة تطالب بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين، ليكونوا ردعا لهم ولغيرهم، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 10 اكتوبر للمرافعة الدفاع عن المتهمين.



المستشار-آمر-أسامة-مدير-نيابة-الدخيلة-الكلية



هيئة-المحكمة