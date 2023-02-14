الأقصر تستضيف فعاليات البرنامج التدريبى لأعضاء التمريض بفرع هيئة الرعاية الصحية

الأقصر – أحمد مرعى

نظم قسم التدريب الطبي بمشروع التأهيل الإلزامي بهيئة الرعاية الصحية فرع الأقصر ، بالتعاون مع إدارة التمريض، برنامجًا تدريبيًا حول آليات الرعاية التمريضية للمرضى، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور أحمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بالاهتمام بمحور التدريب كركيزة أساسية لضمان كفاءة وتميز العنصر البشري من العاملين بالهيئة في كافة فروعها ومنشآتها بالمحافظات المختلفة، بما يضمن الإطلاع على كافة المستجدات العالمية، ويحقق التميز على المستويين الإكلينيكي والخدمي.

واستهدف البرنامج التدريبي كافة أعضاء التمريض بأقسام العناية المركزة بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، حيث ارتكزت محاور البرنامج التدريبي على ما يلي: (تناول الأدوية - نقل الدم - العلاج بالأكسجين - رسم القلب - التعامل مع مرضى الذبحة الصدرية - التعامل مع مرضى السكتة القلبية - الرعاية التمريضية لمريض الأزمة الرئوية - الرعاية التمريضية لمرضى القلب والتنفس - الرعاية التمريضية لمريض الصدمة - الرعاية التمريضية لمريض غيبوبة السكر - الرعاية التمريضية لمرضى الغيبوبة - الرعاية التمريضية للمريض قبل وبعد الجراحة).

وألقى المحاضرات خلال البرنامج التدريبي لأعضاء التمريض، المهندس محمود شحات مسؤول ملف تدريبات التمريض بمشروع التأهيل الإلزامي بفرع الهيئة بالأقصر، وهبة حمزة عضو قسم التمريض بإدارة الرعاية الأولية بفرع الهيئة بالأقصر، تم التدريب تحت إشراف وتنسيق والدكتور محمود الديب مدير مشروع التأهيل الإلزامي بهيئة الرعاية الصحية، والدكتورة سارة أيمن مدير مشروع التأهيل الإلزامي بفرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر.

وكانت قد نظمت الهيئة العامة للرعاية الصحية، فعاليات حملتها لدعم صحة الرجل، تحت عنوان «صحتك ثروتك.. انزل واطمن» بمحافظة الأقصر، أول محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة في إقليم جنوب الصعيد، حيث أن فعاليات حملة "صحتك ثروتك"، التي أطلقتها الهيئة بالتعاون مع شركة استرازينيكا العالمية، تم إطلاقها مع بداية عام 2023 وتستمر فعالياتها حتى نهاية يناير الجاري، بهدف التوعية والكشف المبكر من خلال فحص الدم عن أمراض البروستاتا وأهمها سرطان البروستاتا لدى الرجال.