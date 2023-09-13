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لعدم تحميل الأشقاء فى ليبيا أية أعباء..

الرئيس يوجه بتجهيز حاملة الطائرات الميسترال للعمل كمستشفى ميدانى للأشقاء بليبيا

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 04:01 م
الرئيس يوجه بتجهيز حاملة الطائرات الميسترال للعمل كمستشفى ميدانى للأشقاء بليبيا الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتجهيز حاملة الطائرات الميسترال للعمل كمستشفى ميداني، لعدم تحميل الأشقاء فى ليبيا أية أعباء.

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص العزاء لأسر الضحايا من المواطنين المصريين المتوفين فى ليبيا جراء الإعصار والفيضانات، ووجه بتوفير إعانات عاجلة لأسرهم، موجها الشكر لأجهزة الدولة، ولاسيما القوات المسلحة، على الجهود الدؤوبة وسرعة التنسيق مع الأشقاء فى ليبيا والمغرب للوقوف بجانبهم فى هذه المحنة الأليمة.
 
وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، اصطفاف معدات الدعم والإغاثة والمساعدات الإنسانية للأشقاء في ليبيا.

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