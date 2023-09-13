الرئيس السيسي: "الميسترال" قادرة على إدارة أزمة إعصار ليبيا دون عبء.. فيديو

كتب محمد عبد العظيم – رامي محيى الدين

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أن أجهزة الدولة المصرية تتابع الموقف جيدا فى ليبيا، متابعا: "أحنا متابعين الموقف هناك.. أى انتشال لجثث لمصريين هنقوم بسرعة بنقلهم إلى مصر.. وفيه إجراءات بتتعمل بما متاح لدينا من بيانات.. وكمان نعمل على سرعة توجيه المصابين إلى المستشفيات أو حاملة الطائرات الميسترال".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال تفقد اصطفاف معدات الدعم والإغاثة والمساعدات الإنسانية للأشقاء فى ليبيا: "قصدنا أننا نبعت الميسترال لأنها معدة قادرة على إدارة أزمة من غير ما تكون عبء على الدولة المضيفة.. وأتمنى أن نقدم الدعم للأشقاء.. ونتمني أن يتجاوزا هذه الأزمة".