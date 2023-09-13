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الرئيس السيسي: الإجراء العاجل لقواتنا فى ليبيا من أجل تخفيف آثار الكارثة

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 06:19 م
الرئيس السيسي: الإجراء العاجل لقواتنا فى ليبيا من أجل تخفيف آثار الكارثة الرئيس السيسي
كتب محمد عبد العظيم – رامى محيى الدين

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الإجراء العاجل للقوات المصرية المتجهة إلى ليبيا يأتى من أجل تخفيف الأثار الناتجة عن السيول سواء بفتح الطرق أو المعابر لتسهيل الحركة داخل المدينة أو للمدينة أو انتشال الضحايا من أسفل المباني المدمرة أو من سقطوا فى البحر. 
 
أضاف الرئيس السيسي، خلال تفقد اصطفاف معدات الدعم والإغاثة والمساعدات الإنسانية للأشقاء فى ليبيا: "بشكركم وأنا كنت متوقع كده.. ونتأكد أن كل شئ طبقا للتصور والتخطيط.. ومستعدون دائما بمعدات متقدمة وده أمر بنعمله وشغالين فيها بما يتلائم مع التطور فى الموضوع ده.. ولابد من الاستعداد للتعامل مع قدر ربنا.. بشكركم وبشكر الدولة وبعزي الأسر المصرية".

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