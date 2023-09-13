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الرئيس السيسي: أشكر القوات المسلحة للتنسيق مع الأشقاء بليبيا والمغرب.. فيديو

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 06:09 م
الرئيس السيسي: أشكر القوات المسلحة للتنسيق مع الأشقاء بليبيا والمغرب.. فيديو الرئيس السيسي
كتب محمد عبد العظيم - رامي محيى الدين

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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الشكر إلى القوات المسلحة وكافة أجهزة الدولة التى تعاملت مع الأزمة التى شهدتها الدولة الليبية، قائلا: "مش هنسي أشكر القوات المسلحة والدولة المصرية بجميع أجهزتها على الجهد التى تم خلال اليومين دول.. وأعمال التنسيق اللى تمت سواء مع الجانب المغربي أو الجانب الليبي لكن طبعا لما بنعمل أعمال التنسيق طبقا لنتائج هذا التنسيق بنرتب نفسنا".
 
وأضاف الرئيس السيسي خلال تفقد اصطفاف معدات الدعم والإغاثة والمساعدات الإنسانية للأشقاء فى ليبيا: "أنا متصور أن طقم الإنقاذ بتاعتنا تكون متوقعة أنه يكون فيه تحت جثامين ناس.. وده الشق الفني فى الموضوع.. وأن أطقم البحث والإنقاذ تراعي ده خلال عملية البحث". 
 
وتابع الرئيس السيسي: "إذا كان فيه جهد من القوات البحرية لصالح الناس اللى سقطت أو الجثامين.. وطبعا ده كلام الأشقاء فى ليبيا.. أن فيه جثامين كتير مفقودة وفيه ناس سقطوا فى البحر".

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