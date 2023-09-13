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الإدارة المركزية لحدائق الحيوان: قطع الأشجار النادرة والمعمرة بحديقة الأسماك "شائعة"

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 10:54 م
الإدارة المركزية لحدائق الحيوان: قطع الأشجار النادرة والمعمرة بحديقة الأسماك "شائعة" الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان
إبراهيم حسان

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قال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إنه لا صحة لما يثار حول قطع الأشجار النادرة والمعمرة في حديقة الأسماك بالزمالك، وما يتردد شائعة، لأن وزارة الزراعة حريصة على كل الحدائق التراثية وما تحويه من آثار وأشجار معمرة.

أضاف رجائي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" مع الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري: "هناك متابعة يومية من وزير الزراعة لكل الحدائق التراثية، ونحن حريصين على الغطاء الشجري المميز سواء لحديقة الأسماك أو حديقة الحيوان، ونصون الأشجار".

وأردف: "نحن نهذب الأشجار ونجري عملية صيانة لها حتى تعبر موجة العواصف وما تحويه من خطورة بأمان، والتهذيب يتم على أساس علمي وليس هناك أي صحة مما يتردد على الإطلاق".


محمد رجائي

حديقة الأسماك

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