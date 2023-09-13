الأقصر تشهد بدء العمل فى إنشاء مجمع الصناعات الحرفية بقرية السلام فى أرمنت.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن العميد عادل شرشر رئيس مركز ومدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر ، عن بدء العمل بإنشاء مجمع الصناعات الحرفية بقرية السلام بتنفيذ من هيئة تنمية الصعيد التابعة لمجلس الوزراء، والذى يأتى ضمن خطة مشروعات مبادرة حياة كريمة، وذلك بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، إلى رؤساء المراكز والمدن بمتابعة مشروعات حياة كريمة وتذليل أى عقبات تعوق العمل بها.

وتهدف هيئة تنمية الصعيد إلى تطوير العنصر البشرى وتشغيل الشباب في المجالات الحرفية المختلفة وذلك وفقا لرؤية الدولة المصرية 2030 في دعم الصناعات المختلفة وتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق الاستغلال الأمثل للطاقة البشرية الهائلة ، كما أن المجمع يضم أقساما لكافة الصناعات الحرفية التي تشتهر بها القرية وذلك لتنمية الحرف ضمن مبادرة القرى المنتجة والتى أطلقت ضمن فاعليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومى لتطوير الريف المصري، حيث يأتى ذلك فى ضوء المبادرة الرئاسية لفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ضمن المشروع القومى لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية (حياة كريمة).

وكانت قد نجحت محافظة الأقصر، على مدار الأسابيع الماضية فى إنهاء العمل داخل 13 مجمع للخدمات الحكومية فى القرى والنجوع بمدن أرمنت وإسنا، داخل 9 وحدات قروية بمركز إسنا و4 بمركز ومدينة أرمنت، حيث سيضم كل مجمع عدد من الخدمات المختلفة التي يتم تقديمها داخل المجمع الذي يضم (مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين - سجل مدني - شهر عقاري – مكتب تموين – مكتب بريد - وحدة محلية – مجلس محلي – وحدة تضامن اجتماعي)، وذلك بهدف توفير الوقت والمجهود للمواطنين، ولتحقيق طفرة في تقديم الخدمات لهم، وتخفيفاً لأعباء تنقلهم بين المصالح الحكومية المختلفة، كما ستسهل عليهم الحصول على الخدمة من المنافذ التي سيتم تزويدها بكل الإمكانات الإلكترونية التي تُسهِّل تقديم الخدمة وتعمل علي إحداث نقلة نوعية في مجال تطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات لأكثر من 600 ألف مواطن ومواطنة من سكان قرى المركزين.