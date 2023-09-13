الأطعمة الغنية بـ"الأوميجا 3" مفيدة لمرضى القولون العصبى

كتبت رانيا عامر

النظام الغذائى يلعب دورا هاما فى الحفاظ على الصحة العامة لجسم الإنسان، ولكن هناك بعض الأطعمة التى تزيد من الم القولون العصبى مثل الوجبات السريعة التى تحتوى على نسبة دهون عالية وتوابل كثيرة ، بالاضافة ايضا الى وجود بعض الأطعمة والمشروبات الطبيعية التى تهدئ الالم مرضى القولون العصبى ، وفقا لما أكدته الدكتورة الدكتورة هالة العبئ رئيسة قسم الباطنة بالمستشفى الجامعى بأسوان فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع ".

الأطعمة والمشروبات المفضلة لمرضى القولون العصبى: نصحت الطبيبة مرضى القولون العصبى بتناول بعض اللأطعمة الغنيةبـ " البريبيوتك "التى تهدئ القولون مثل الزبادى ، مشيرة إلى وجود بعض الميكروبات النافعة داخل المعدة التى تحافظ على وظيفة الأمعاء .

بالأضافة الى الأطعمة الغنية بالاوميجا 3 مثل تناول الاسماك ، والعصائر الطازجة الطبيعية التى تزيد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية التى يحتاجها ، وفى ذات الوقت يستطيع القولون من الحصول على الالياف الذى يجتاجها للجسم والتى لا يتمكن من امتصاصها من خلال تناول الفواكه .

القولون العصبى لا يزيد من خطر الأصابة بمرض السكر، لأن مرض السكر له أسبابه المختلفة ، لكن الإصابة بمرض السكر تؤثرعلى القولون لذلك تستطيع أن نطلق على مريض القولون العصبى بأنه لا يوجد لديه أمراض عضوية ، مشيرة بأن مرض السكر لأنه مضاعفات ممتعددة على الجسم كله ومن ضمنها الجهاز الهضمى ، وحركة الامعاء ، مرض السكر يؤثر بشكل مباشر على القولون العصبى حيث يتعرض بشكل دائما المرض الى الامساك والاسهال مصاحب معهما انتفاخ المعدة نتيجة مرض السكر.