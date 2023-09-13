استمرار التسجيل فى البرامج البينية بكلية الدراسات والبحوث البيئية بعين شمس

تواصل كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس، فتح التسجيل فى البرامج البينية على مستوى الكلية ببرامج الساعات المعتمدة، وذلك تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة نهى سمير دنيا عميد الكلية، والدكتورة ريهام رفعت وكيل الكلية للدراسات العليا.

وأوضحت الدكتورة نهى سمير دنيا عميد الكلية أن الدراسة فى هذا الفصل الدراسى للبرامج البينية على مستوى الكلية تشمل برنامج الماجيستير والدكتوراة فى الطاقة المستدامة والبيئة، برامج الماجيستير فى ( الإدارة المتكاملة للموارد المائية - تكنولوجيا اعادة التدوير- الاستشارات البيئية).

وأضافت أنه سوف يتم فتح باب التقدم للبرامج داخل الأقسام فى يناير 2024 التزامًا بقرار الدكتور رئيس الجامعة وتتضمن البرامج الجديدة بنظام الساعات المعتمده 44 ساعة دراسة للماجستير و54 ساعة للدكتوراه، تشمل الساعات المواد الدراسية الإجبارية والاختيارية والباقى الساعات الخاصة بالرسالة العلمية.

وعن شروط التقدم للبرامج أكدت عميد الكلية أنه يشترط بالبرامج البينية المتاحة بالتعاون مع الجامعات الخارجية أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عالى بتقدير جيد، ولا يجوز أن يتم قبول الطالب إلا فى برنامج واحد فقط من الذى قام بالتسجيل فيهم.

كما يشترط أن يجتاز المتقدم الدورة البيئية المتكاملة أولا للتقدم إلى أى برنامج للطلاب الجدد غير خريجى الكلية ، مشيرة إلى أنه يمكن للطالب الحصول على الماجستير خلال عام والدكتوراه خلال عامين فى حالة اجتياز كافة الشروط لمنح الدرجة.

ويمكن للطلاب التسجيل فى البرامج عن طريق الرابط التالي: -