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"احترس من النصب".. كيف تتأكد من شركات إلحاق العمالة بالخارج قبل السفر؟

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 03:00 ص
"احترس من النصب".. كيف تتأكد من شركات إلحاق العمالة بالخارج قبل السفر؟ وزارة العمل
كتبت آية دعبس

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تشير وزارة العمل إلى وجود حوالى 1050 شركة لإلحاق العمالة بالخارج، تعمل وفق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وتم تأسيسها وفقا للمادة 17 والقرار 135 والذى حدد اجراءات واللائحة الداخلية لعمل هذه الشركات، وفى حال ارتكاب الشركات لممارسات أو مخالفات فى أنشطة إلحاق العمالة وبالتالى يتم اتخاذ اجراءات قانونية ضدها وفقا للمادة 23 من القانون والتى منحت لوزير العمل السلطة فى التعامل معها.
 
وحذرت الوزارة من شركات التوظيف الوهمية والعقود المزيفة، مؤكدة أنها فخ أمام الباحثين عن عمل فى الخارج، لذا يستعرض هذا التقرير كيفية التأكد من شركات إلحاق العمالة بالخارج قبل توقيع عقود عمل معها، وذلك من خلال:
 
1- توجه الشباب الراغبين في العمل بالخارج إلى مديريات أو ديوان عام وزارة العمل والاستفسار عن وضع الشركة من خلال الإدارة العامة لشئون شركات إلحاق العمالة بوزارة العمل، والتأكد من  ترخيصها.
 
2- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة العمل، وهو: https://www.manpower.gov.eg/  ، والدخول على أيقونة "شركات إلحاق العمالة"، والتى فور الدخول عليها توفر لك قائمة كاملة باسم الشركات المرخص لها.
 
3- كما يخصص موقع الوزارة أيقونه لإعلان أسماء الشركات المحظورة، والتي لا يجب التعامل معها مطلقا.
 
 
وتهدف الكيانات الوهمية تهدف عادى لاستغلال طموحات الشباب من خلال الترويج لفرص عمل غير حقيقية، ولمواجهة تلك العمليات لابد أن يلجأ الشباب إلى القنوات الرسمية لفرص العمل، والتأكد منها من خلال وزارة العمل.
 

وزارة العمل

فرص عمل

شركات إلحاق العمالة بالخارج

شركات التوظيف



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