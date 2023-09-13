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"إعلام القاهرة" تواصل استقبال الطلاب المستجدين لتقديم أوراق القيد

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 09:00 ص
"إعلام القاهرة" تواصل استقبال الطلاب المستجدين لتقديم أوراق القيد جامعة القاهرة
كتبت رحمة رمضان

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تواصل كلية الإعلام بجامعة القاهرة، اليوم الأربعاء، استقبال الطلاب المستجدين المقبولين بالكلية للعام الجامعى 2023 / 2024، وفقا للمواعيد المعلنة من الكلية لتسليم الملفات والتقديم للبرامج المختلفة بالكلية وهى برنامج الإعلام العام باللغة العربية وبرنامج الإعلام العام باللغة الإنجليزية وبرنامج الإعلام الرقمى، وذلك اعتبارات من اليوم الثلاثاء فى تمام الساعة العاشرة صباحا.

 

وحددت كلية الإعلام بجامعة القاهرة، مواعيد استقبال الطلاب وفقا للترتيب الأبجدى، تستقبل اليوم الأربعاء الطلاب من حرف "ز إلى حرف ل" على أن يتم استقبال الطلاب من حرف " م إلى حرف ى" يوم الخميس 14 سبتمبر الجارى.

 

وكانت كلية الإعلام استقبلت أمس الثلاثاء الطلاب من حرف" أ إلى حرف ر".

 

وأعلنت كلية الإعلام عن الأوراق المطلوبة للتقديم إلى كلية الإعلام بجامعة القاهرة وهى:-

- أصل شهادة الثانوية العامة + صورة منها

- شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة + صورة منها

- بطاقة الترشيح

- 8 صور شخصية

- صورة البطاقة الشخصية

- نموذج 2 جند ونموذج6 أو 7 جند + صورة منها بالنسبة للطلاب الذكور

 

 


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