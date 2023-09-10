إعلام القاهرة تعلن انطلاق الملتقى الدولي لمناقشة تحديات الإعلام والذكاء الاصطناعى

أعلن قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة انطلاق الملتقى البحثى السنوى الأول لقسم الإذاعة والتليفزيون، برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة حنان جنيد عميدة الكلية، وبإشراف الدكتور أشرف جلال القائم بعمل رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون، ويحمل الملتقى فى نسخته الأولى عنوان (من البث واسع النطاق إلى البث المحدود إلى البث الشبكي: تحديات العصر الرقمى وتداعياته) ويقام يومى 13 - 14 فبراير 2024 المقبل، كما يتضمن الملتقى عدة جلسات بحثية وحلقات نقاشية باللغتين العربية والإنجليزية.

ومن جانبها، قالت الدكتورة حنان جنيد عميدة الكلية، أن هذا الملتقى يشكل أهمية كبرى حيث يبحث فى كيفية تغير المعادلة الإعلامية من وسائل التواصل الجماهيرى إلى وسائل التواصل الشخصي، ويتناول تداعيات وسائل الإعلام الرقمى ومنصاته على الجمهور وصناع المحتوى، ويناقش الملتقى مدى استيعاب تحديات وفرص العصر الرقمى ومخاطر وإيجابيات دخول تطبيقات الذكاء الاصطناعى مجال صناعة المحتوى والإنتاج.

وفى السياق ذاته، أوضح الدكتور أشرف جلال القائم بعمل رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون والمشرف على الملتقى، أن من أهم أهداف الملتقى الدولى هى تحليل ومناقشة التحولات المتسارعة التى حدثت على مستوى وسائل الإعلام الإذاعية والتليفزيونية وبروز الاتصال الشخصى الرقمى الموجه فى تجارب إعلامية عربية ودولية مختلفة، وأن الملتقى سوف يهتم باستعراض ومناقشة الأبعاد القانونية والسياسية والإشكاليات الأخلاقية والمالية لاستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعى خاصة فيما يتعلق بتقنيات التزييف العميق والتعلم العميق وإشكاليات حقوق النشر والخصوصية.