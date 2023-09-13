إضافة 27 مليون برميل للاحتياطى.. أهم المعلومات عن إنتاج البترول بحقول جابكو

كتبت - مروة الغول

يستهدف قطاع البترول تطبيق أحدث التكنولوجيات على نطاق واسع فى عمليات البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز ، والاستمرار فى زيادة معدلات الإنتاج وخفض المصروفات، مع الالتزام الكامل بأنشطة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، وذلك بهدف الحفاظ على الكوادر البشرية والمعدات والأصول.

وفى هذا الإطار حققت شركة بترول خليج السويس "جابكو" نجاحات فى زيادة معدلات الإنتاج والتغلب على التحديات التى واجهتها من خلال التعاون والتكامل مع شركائها دراجون أويل الإماراتية وشركة إينى الايطالية ، وذلك وفقا لتصريحات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والذى أكد على أهمية التركيز على الانتهاء من المشروعات فى التوقيتات المحددة ووضع الاكتشافات الجديدة على خريطة الإنتاج.

وفيما يلى أهم نتائج الأعمال التى حققتها شركة بترول خليج السويس (جابكو) خلال العام، وكانت كالتالى:

1- معدلات إنتاج الشركة بلغت حوالى 56.2 ألف برميل زيت يوميا .

2- حفر خمسة أبار تنموية بمعدل إنتاج 6.5 الف برميل زيت يوميا، بالإضافة إلى إصلاح وإكمال 6 آبار، بالإضافة إلى عمليات تحسين إنتاجية الآبار.

3- إضافة احتياطات بترولية قدرها 27 مليون برميل زيت خام وكذلك 14.8 مليار قدم مكعب من الغاز.

4- تنفيذ أعمال مسح سيزمى حديث ومعالجة البيانات السيزمية وحفر البئر الأول على البيانات السيزمية الحديثة.

5- جارى أعمال تنمية مشروع شمال صفا لإنتاج الزيت الخام، حيث من المتوقع بدء الإنتاج بمعدل إنتاج حوالى 3 آلاف برميل زيت خام يومياً يزداد تدريجيا حتى الوصول إلى الطاقة القصوى للحقل وهى 12 ألف برميل زيت خام يوميا.

6- بلغت إجمالى الاستثمارات خلال العام حوالى 432 مليون دولار موزعة على أنشطة البحث والاستكشاف والتنمية ومشروعات الإنتاج وتجديد البنية الأساسية.