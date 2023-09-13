إحالة عامل لمستشفى الطب النفسى قتل نجل صاحب العمل فى مشادة بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قررت محكمة جنايات الإسكندرية ،برئاسة المستشار محمد احمد شعيپ رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار حازم عبد الفتاح الشناوي، والمستشار محمد ابراهيم عوض، والمستشار أكرم محمدين الفضالي، وسكرتير المحكمة السيد الوزيري ، إيداع المتهم " ب.أ.م" ، مستشفي الأمراض العقلية والنفسية المعمورة للأمراض العقلية، لتوقيع الكشف الطبي عليه ومتابعة حالته لبيان ما إذ كان مصابا بافه عقلية أو نفسيه من عدمه، وعما إذا كان مسئولا عن افعالة وقت ارتكاب الجريمة، وإعداد تقرير مفصل وتقديمه للمحكمة، وذلك في اتهامه بقتل المجني عليه " ف.ك.ح" .

تعود احداث القضية المقيدة، برقم 7190 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة باب شرقي ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط قسم شرطة باب شرقي، بقيام المتهم بقتل المجني عليه بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة باب شرقي، أنها توصلت إلى قيام المتهم " ب.ا.م" عامل بمحل محل فطائر وبيتزا بالتعدي على المجني عليه " ف.ك.ح" نجل صاحب المحل جهة عمله بسلاح أبيض سكين.

وعلى الفور تم نقل المجني عليه لأحد المستشفيات لعلاجه، إلا أنه توفي متأثرا بإصابته، بعد مشادة كلامية بين المتهم والمجني عليه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأحالت المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي قررت إيداعه مستشفى الطب النفسي لبيان حالته العقلية لمحاكمته .