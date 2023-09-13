ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن العقيد إيفان بافلينكو، رئيس المديرية الرئيسية للحرب الإلكترونية والأمن السيبراني للهيئة قوله "منذ 24 فبراير 2022، وصل عدد محطات الحرب الإلكترونية الروسية المدمرة إلى حوالي 80-120.. هنا يعتمد الأمر على ما نحصيه بالضبط... إذا أحصينا المحطات الكبيرة فقط، فسيكون عددها 60-70".

من جانبه، أكد رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في أوديسا أوليه كيبر، أن ما لا يقل عن ستة أشخاص أصيبوا وتضررت البنية التحتية المدنية في هجوم روسي بطائرات بدون طيار على جنوب منطقة أوديسا.

وقال "هاجم الروس مرة أخرى جنوب أوديسا، وتم توجيه عدة مجموعات من الطائرات القتالية بدون طيار نحو منطقة إيزمائيل، ولسوء الحظ، وقعت إصابات وتم تسجيل أضرار بالميناء والبنية التحتية المدنية الأخرى".

وأضاف رئيس الإدارة "تم نقل ثلاثة أشخاص في حالة خطيرة وثلاثة في حالة متوسطة إلى المستشفى، ويتم تقديم كل المساعدة اللازمة لهم".