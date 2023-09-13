أبو الغيط: مبادرة البحر الأسود للحبوب تفيد دولا عربية وما تزال مطلوبة رغم الصعوبات

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أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، أن مبادرة البحر الأسود للحبوب تفيد دولا كثيرة من بينها دول عربية، وما تزال مطلوبة بالرغم من الصعوبات.

وقال الأمين العام للجامعة العربية -فى تغريدة اليوم الأربعاء على حسابه الرسمى بموقع التدوينات القصيرة "إكس"(تويتر سابقا)- "أطلعنى الأخ عبد الله دشتى المنسق الأممى لمبادرة البحر الأسود للحبوب هاتفياً على مستجدات المبادرة منذ توقف ‎روسيا عن العمل بها فى 18 يوليو، وشكرنى على موقف ‎الجامعة الداعم".



وأضاف: "المبادرة تفيد دولا كثيرة من بينها دول عربية.. وبالرغم من الصعوبات لا تزال المبادرة مطلوبة".