23 كارثة طبيعية تكلف أمريكا 23 مليار دولار خلال 2023.. صور

كتبت: نهال أبو السعود

شهدت الولايات المتحدة عددا قياسيا من كوارث الطقس والمناخ التي وصلت تكلفتها إلى مليار دولار هذا العام مع بقاء عدة أشهر في 2023، وفقا للإدارة الامريكية للمحيطات والغلاف الجوي.

أعلنت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) أنه تم تأكيد ما مجموعه 23 كارثة منفصلة بقيمة مليار دولار لكل كارثة، هذا العام وهو أكبر عدد من الأحداث المسجلة خلال سنة تقويمية.

تشمل هذه الأحداث حدثين من الفيضانات، و18 من أحداث العواصف الشديدة، بما في ذلك إعصار إداليا في أغسطس، وحدث إعصار استوائى واحد، وحدث عاصفة شتوية واحدة، وحرائق غابات ماوى الأخيرة.



فيضانات امريكا



حرائق ماوي

وبحسب شبكة ايه بي سي، تراقب الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) أيضًا آثار العاصفة الاستوائية هيلاري، التي ضربت جنوب كاليفورنيا الشهر الماضي، والجفاف في الجنوب والغرب الأوسط، باعتبارها كوارث محتملة بقيمة مليار دولار في عام 2023.

بالإضافة إلى ذلك، يستمر موسم الأعاصير الأطلسية حتى 30 نوفمبر وتوقعت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) نشاطًا أعلى من المتوسط خلال الفترة المتبقية من الموسم.



كوارث طبيعية

وأدت الكوارث التي بلغت قيمتها مليار دولار في عام 2023 إلى مقتل أكثر من 250 شخصًا، وكان لها آثار اقتصادية كبيرة على المناطق المتضررة، وفقًا للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA).

وأشار التقرير الى أنه منذ عام 1980، شهدت الولايات المتحدة 371 كارثة مناخية وطقسية وصلت فيها الأضرار والتكاليف أو تجاوزت مليار دولار.