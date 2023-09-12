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20 جنيها فى الحصة.. للراغبين فى التعاقد لسد العجز بالمدارس استعدادا للدراسة

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 06:00 ص
20 جنيها فى الحصة.. للراغبين فى التعاقد لسد العجز بالمدارس استعدادا للدراسة الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

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حددت المديريات التعليمية والإدارات مقابل العمل بالحصة بالمدارس لسد العجز فى التخصصات المختلفة استعداداً للعام الدراسي الجديد المقرر انطلاقه 30 سبتمبر الجارى، حيث أكدت المديريات أن مقابل الحصة 20 جنيها، على أن يتم التعاقد مع التخصصات التى تحتاجها المدارس فقط ويوجد فيها عجز واضح، مؤكدة أنه ليس من حق المتعاقدين المطالبة بالتعيين لأن التعاقد يكون لسد العجز فقط لمدة عام دراسى ينتهى التعاقد بانتهاء الدراسة.
 
أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه جار العمل على ضوابط تعيين وتسكين المعلمين الجدد الناجحين فى مسابقة "30 ألف معلم"، والتى أوشكت على الانتهاء، و سيتم تسكين هؤلاء المعلمين بداية من العام الدراسى الجديد.
 
وأضاف الوزير أنه يتم أيضا سد عجز المعلمين من خلال التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى من خلال خريجى الجامعات الذين يؤدون الخدمة العامة، بالإضافة إلى تعيين معلمين بالحصة وفقا للضوابط المحددة.
 
وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث يبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، إلى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024.
 
كما أعلنت الوزارة أنه سيتم السماح للمدارس الدولية الراغبة في بدء الدراسة مبكرا بداية الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الجاري، وذلك بعد التقدم بطلب لوزارة التربية والتعليم لأخذ الموافقة اللازمة.
 
وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي أن عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعا علي النحو التالي، يبدأ الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر المقبل إلى الخميس 25 يناير 2024.
 
 

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