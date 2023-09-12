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11 مليار دولار حصيلة تحويلات المصريين بالمملكة العربية السعودية خلال 2022

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 04:00 ص
11 مليار دولار حصيلة تحويلات المصريين بالمملكة العربية السعودية خلال 2022 الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء
كتب: مدحت عادل

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قالت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن المملكة العربية السعودية جاءت على رأس أعلى عشر دول بمجموعة العشرين في تحويلات المصريين العاملين بها خلال العام المالي 2021/ 2022، حيث بلغت قيمتها 11 مليار دولار.

وأضافت بيانات الجهاز، إن الولايات المتحدة الأمريكية جاءت في المرتبة الثانية 1.7 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة  863.8 مليون دولار، ثم ألمانيا 203.3 مليون دولار، ثم كندا 138.5 مليون دولار، ثم فرنسا 120 مليون دولار، ثم إيطاليا 106.3 مليون دولار، ثم استراليا 59.4 مليون دولار، ثم البرازيل 42.4 مليون دولار، وأخيراً كوريا الجنوبية  30.1 مليون دولار.

وإجمالا سجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بدول مجموعة العشرين 14.3 مليار دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 13.9 مليار دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 2.9%.

وأظهرت بيانات الجهاز ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى دول مجموعة العشرين لتسجل 25.6 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 21.1 مليار دولار خلال عام 2021 بزيادة بلغت 4.5 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 21.1%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من دول مجموعة العشرين 62.5 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 58.9 مليار دولار خلال عام 2021 بزيادة بلغت 3.6 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 6.1%.


تحويلات المصريين

تحويلات العاملين بالخارج

اخبار الاقتصاد



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