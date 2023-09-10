رئيس جامعة المنوفية يعقد اجتماع مجلس إدارة مركز بحوث الطاقة الجديدة والمتجددة

المنوفية - محمود شاكر

. ترأس الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية ، اجتماع مجلس إدارة مركز بحوث الطاقة الجديدة والمتجددة بحضور الدكتور صبحى شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وأعضاء مجلس إدارة المركز، والدكتور مجدى أبو غزالة المشرف على المركز

وأشار الدكتور أحمد القاصد، إلى أن اللجنة ناقشت مقترح إنشاء شركة مساهمة مصرية لتكون مركزا للطاقة الجديدة والمتجدة تساهم فيها الجامعة مع الغير بهدف زيادة الموارد الذاتية للمركز وجامعة المنوفية.

وأوضح القاصد أن نشاط الشركة سيكون إنجاز المشروعات البحثية المبتكرة فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والمقاولات وتصميم وتنفيذ وصيانة وتشغيل محطات الطاقة الشمسبة محليا وخارجيا وغيرها من المشروعات التى تحقق أهداف التنمية المستدامة.

ووجه القاصد بضرورة أن تتبنى الشركة مشروعات إنتاجية غير تقليدية أو متكررة وذات جودة عالية و قابلة للمنافسة فى السوق المحلى مع عمل دراسة جدوى تتوافر فيها كل مقومات نجاح هذه المشروعات.

كما وافق المجلس على تنفيذ دورة تدريبية للطلاب والخريجين على نظم الطاقة الشمسية و تطبيقاتها، إلى جانب الموافقة على عقد دورة تدريبية تخصصية على طرق تصميم المحطات الشمسية للطلاب والخريجين، وعقد دورة تدريبية حول توليد الغاز الحيوى من المخلفات الحيوانية خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر.