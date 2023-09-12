اليوم السابع
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الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 04:49 م
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مياه القليوبية تنشر معدات وسيارات شفط مياه الأمطار تحسبا لسوء الأحوال الجوية

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 03:41 م
مياه القليوبية تنشر معدات وسيارات شفط مياه الأمطار تحسبا لسوء الأحوال الجوية انتشار المعدات بالشوارع
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، والعضو المنتدب، رفع درجة الاستعداد القصوى ونشر معدات رفع مياه الأمطار بجميع أفرع الشركة واتخاذ الإجراءات اللازمة تزامنا مع عدم استقرار في الأحوال الجوية.
 
وتجدر الإشارة إلى أن هيئة الأرصاد الجوية حذرت في بيان لها من توقعات بتقلبات جوية حادة، وظهور لسحب متوسطة ومنخفضة يصاحبها سقوط أمطار على مناطق متفرقة بالبلاد.
 
وأمر رئيس شركة مياه الشرب، بالتواجد لجميع العناصر المعنية بغرف العمليات بالشركة على مدار 24 ساعة لتلقي جميع شكاوي المواطنين الخاصة بتجمعات مياه الأمطار، والمتابعة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة لسرعة التعامل معها، وكذلك وجه بعمل حصر للأماكن التي تتراكم بها مياه الأمطار، وتم التأكد من تمركز سيارات الشفط والكسح ومعدات الصرف اللازمة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة لمواجهة تراكم أي كميات مياه للأمطار والتدخل الفوري في حالة حدوث أية مشكلة.
 
وكانت قد شهدت مدن وقرى محافظة القليوبية، اليوم الثلاثاء، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على معظم أنحاء المحافظة، فيما انتشرت الغيوم في سماء المحافظة وسط انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة منذ الساعات الأولى لصباح اليوم حتى الآن، وسط إعلان اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، حاله الطوارئ تحسبا لوقوع أية أمطار شديدة في المحافظة خلال الفترة المقبلة.
 
معدات شركة مياه القليوبية
معدات شركة مياه القليوبية

أمام مستشفى قليوب
أمام مستشفى قليوب

على الطريق الزراعي
على الطريق الزراعي

انتشار المعدات بالشوارع
انتشار المعدات بالشوارع

انتشار المعدات بالمناطق الحيوية
انتشار المعدات بالمناطق الحيوية
 
 
 
 

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