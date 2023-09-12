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مياه المنوفية: رفع حالة الاستعداد للقصوى لمواجهة الأمطار المتوقعة

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 11:24 ص
مياه المنوفية: رفع حالة الاستعداد للقصوى لمواجهة الأمطار المتوقعة الدكتور محمد نجيب رئيس مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية
المنوفية – محمود شاكر

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وجه الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، برفع حالة الطوارئ بجميع الأفرع التابعة للشركة لمواجهة الموجة المحتملة من السيول والأمطار والتأكيد على جاهزية شبكات ومحطات الصرف الصحى .
 
وأكد نجيب، تم وضع خطه شاملة استباقية لتطهير شبكات الصرف الصحى وبلاعات الصرف الصحى وصفايات المطر لاستقبال مياه الامطار وكذلك رفع الأتربة عنها لمنع تجمع مياه الأمطار فى الشوارع والميادين وعدم إعاقة حركة السير للمواطنين وتجنبا لإعاقة حركة السيارات .
 
وطالب رؤساء الأفرع بضرورة التواجد الميدانى والجاهزية القصوى تحسبا لمجابهة الأمطار المحتملة، مشيرًا إلى توفير معدات جاهزة لشفط المياه وتطهير جميع المناطق على مستوى المحافظة للاستعداد لمواجهة موسم الأمطار بالتنسيق الكامل مع غرفة عمليات المحافظة والجهات المعنية.

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