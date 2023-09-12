مواطن من الغربية: أدعم الرئيس السيسى لفترة جديدة لاستمرار الإنجازات

الغربية محمد طارق

رصد "اليوم السابع" خلال جولته في محافظة الغربية، آراء المواطنين حول دعم الرئيس في الانتخابات الرئاسية القادمة، وقال أشرف يونس أحد أهالي مركز ومدينة زفتي، أن دعم الرئيس خلال المرحلة المقبلة هو واجب وطني علي كل مصري شاهد بعينه الإنجازات التي تمت علي أرض الواقع.

وأضاف: "شاهدنا في مركز زفتي مشروعات حياة كريمة والتي تتم داخل 54 قرية و88 تابع لها، خاصة قطاع التعليم الذي كان يعاني من نقص في الفصول بالمدارس حيث تم بناء العديد من الاجنحة التعليمية داخل المدارس علي أعلي مستوي فني وتكنولوجي، وكذلك الوحدات الصحية والطرق والغاز الطبيعي ومراكز الشباب وغيرها من الخدمات التي تمت علي أرض الواقع.